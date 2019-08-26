Переполох в системе образования

Переполох в системе образования3
- 26.08.2019, 22:36
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В чем абсурд новых стремлений правителя Беларуси.
Накануне нового учебного года диктатор Беларуси напугал родителей возможными переменами.
26 августа на встрече с министром образования Александр Лукашенко заявил, что пришло время «совершенствовать» систему поступления в вузы.
«Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений», – сказал правитель, очевидно подразумевая систему централизованного тестирования (ЦТ).
Эти слова уже вызвали переполох на интернет-форумах: многие боятся очередного изменения устоявшихся правил.
Udf.by объясняет, в чем абсурд новых стремлений руководителя Беларуси.
Лукашенко был сторонником ЦТ. И обещал больше систему образования не реформировать
В этом году ЦТ в Беларуси исполняется 15 лет. Само собой, если бы руководитель Беларуси не был его сторонником, то нынешняя система поступления в вузы не была бы утверждена и не проработала столько лет.
В 2005 году Лукашенко говорил:
«Централизованное тестирование станет основой для контроля знаний абитуриентов. Приемная кампания, проводимая по новым правилам, будет примером честного и открытого соревнования знаний и способностей».
Через год он с удовольствием отмечал: один из положительных элементов современной системы вступительных испытаний – увеличение количества студентов из сельской местности с 6-7 до 30%. Для всех абитуриентов создаются равные условия поступления в вуз, снижается вероятность субъективного отношения к ним.
В 2011 году Лукашенко публично заявил об образовании:
«Лимит реформ в этой сфере исчерпан. Никаких резких потрясений, как я уже говорил, и ломок больше не будет».
В части ЦТ его мнение разделяли многие. Плюсы новой системы поступления в вузы были очевидны. Искоренение коррупции, прозрачность, равные условия для абитуриентов, сокращение сроков вступительной кампании, экономия бюджетных средств на ее проведение и т.д.
«Советская Белоруссия» даже отметила ЦТ в проекте 25.by как одно из достижений власти при Лукашенко:
«Справедливость — главный критерий «президента» в оценке любого дела. В том числе в образовании. И этому критерию полностью соответствует централизованное тестирование как форма вступительных испытаний. Прозрачный и объективный экзамен, который исключает возможность зайти в университет с черного хода. Все решают только знания».
В общем, система ЦТ на данный момент вполне устоявшаяся. Вот только правитель Беларуси, которого регулярно обвиняют в ретроградных идеях, изменил свои взгляды, вспоминая о советском прошлом.
Лукашенко хочет изменить систему поступления в вузы – но сам не знает как
Свежее заявление диктатора – не гром среди ясного неба. Сомнения в его душу стали закрадываться пять лет назад. В 2014 году Лукашенко сделал довольно странное заявление: централизованное тестирование порой отсекает способных ребят, которые в силу разных причин могут иметь меньший объем школьных знаний, но в процессе учебы способны показать хороший результат. Как при этом делать выбор между обладающими знаниями и просто «способными», он не пояснил.
Спустя два года Лукашенко высказал недовольство:
«При тестировании мы не видим человека, не видим полета мысли, его рассуждений… Думаю, нам не надо сейчас ни от чего отказываться. Мы придем к нормальному процессу. Если мы убедимся, что тестирование - это не то - оно мгновенно будет отменено».
В том же 2016 году руководитель Беларуси открыто рассказал о своих сомнениях:
«Много сегодня идет споров, и люди интересуются на предприятиях, когда я приезжаю, — централизованное тестирование или классическая сдача экзаменов? Я честно признался: меня никто не склонил еще ни на ту, ни на другую сторону».
Но как усовершенствовать систему поступления в вузы Лукашенко не представлял: «Нам что–то надо придумать. Чувствую, что нехорошо. Не могу сказать, каким путем идти».
Спустя несколько месяцев после этих заявлений Минобразования сообщило о планах по введению национального экзамена: базой останется централизованное тестирование, а к нему еще добавится устная или письменная часть испытания при поступлении в вуз.
Об этом предложение надолго забыли. Но после встречи 26 августа с диктатором Игорь Карпенко вспомнил о нем, заявив, что министерство образования рассматривает возможность введения национального экзамена.
Так покончат с исключительной ролью ЦТ или нет?
Как это часто бывает в Беларуси, теперь почти все зависит от того, сумеет ли Лукашенко побороть сомнения в своей голове. Предыдущий опыт показывает, что диктатор все же может отказаться от ретроградных идей.
Например, пару лет назад Лукашенко вслух заявил о возможном возвращении к пятибальной системе оценок вместо десятибальной. Но затем оставил эти разговоры.
С другой стороны, в сфере образования есть и обратный пример: сначала средняя школа перешла на 12 лет обучения, но вскоре после сомнений Лукашенко вернулась к 11 классам.