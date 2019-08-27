Саснович выиграла свой первый матч на US Open 27.08.2019, 7:40

Александра Саснович

Белоруска завершила последний сет со счетом 6:0.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 46 WTA) выиграла у американки Дженнифер Брэди (№ 67 WTA) в матче первого раунда US Open — 6:1, 4:6, 6:0, сообщает tut.by.

Белоруска уверенно выиграла первый сет (6:1) и, казалось, матч ограничится двумя партиями, но при счете 4:2 Александра отдала четыре гейма подряд.

Исход противостояния решался в третьем сете, который прошел при полном доминировании Саснович. Она разгромила Брэди со счетом 6:0.

Александра сделала две невынужденные ошибки (против 10 у соперницы) и отметилась 19 виннерами (у Брэди — 14).

Во втором раунде Саснович сыграет с Онс Жабер (№ 62 WTA) из Туниса.