Ученые выяснили, когда полностью формируется интеллект человека 9 27.08.2019, 7:30

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С определенного возраста человек становится не восприимчив к интеллектуальному развитию.

На самом деле, морщить мозг и углублять извилины никогда не вредно, просто в разные периоды жизни человека эти усилия приносят несколько различные результаты. Какие именно? Давайте попробуем разобраться, - пишет в своем блоге психиатр Максим Малявин.

В период раннего детства и психика, и нервная ткань необычайно пластичны и имеют довольно хороший потенциал как к развитию, так и к восстановлению. Поэтому можно, конечно, с самого нежного возраста пытаться сотворить из ребёнка вундеркинда, водя его по всяким кружкам и занимаясь с ним кучей развиваек, но объективно получается, что те, кого начали учить всерьёз с первого класса, неплохо догоняют своих заранее прокачанных сверстников.

С пожилыми людьми тоже в целом картина ясна: чем дольше и активнее (но не стремясь к сверхнагрузкам, дабы не истощить!) пользуется человек ресурсами своего мозга, решает нетривиальные, отличные от привычно-стереотипных задачи, тем дольше сохраняется у него возможность оставаться при ясном уме. Тут тоже всё вполне закономерно и объяснимо, поскольку активно работающий мозг постоянно просит хорошо его снабжать кровью и всеми полезностями и нужностями, что она несёт, а пассивный, ленивый, как и любой прочий орган, постепенно атрофируется за ненадобностью. Тренировка же в создании новых связей между нервными клетками помогает в те моменты, когда в коре начинают с возрастом страдать от недостатка кровоснабжения различные зоны, и их функции приходится брать на себя соседям.

А что с юными и зрелыми людьми? Уточнить некоторые моменты роли умственной нагрузки в развитии интеллекта взялась группа учёных сразу из нескольких стран под руководством коллег из Калифорнийского университета, и по результатам исследования была опубликована статья.

Целью их исследования стали около тысячи мужчин, уже когда-то ранее, ещё в период Вьетнамской войны, проходившие тест на общие когнитивные способности (GCA), принятый в американских вооруженных силах — оценивались память, абстрактное мышление, беглость речи и ряд других параметров. Тогда ребятам было около 20 лет. На момент же текущего исследования это были мужчины в возрасте 60 лет, а то и поболее. И их снова прогнали через тот же тест.

Что же выяснилось? А то, что разница между показателями GCA в 20 лет и в 62 года в 40% случаев в целом отсутствует, а разброс показателей по семи основным измеряемым параметрам составляет не больше 10%. И это — чем бы потом человек ни занимался: был ли он простым работягой, или же трудился в какой-то высокотехнологичной либо высокоинтеллектуальной отрасли, какое образование он потом получил — эти факторы давали разброс показателей между 20 и 62 годами не больше 1%.

Из чего был сделан вывод, что в большинстве случаев формирование основного интеллектуального потенциала, основная прокачка когнитивных способностей происходит в детстве и в подростковом возрасте, и тут, конечно, роль образования и всяческих интеллектуально развивающих занятий и упражнений огромна. Именно в этом периоде и будут заложены все основные рамки и планки.

А потом, в более позднем возрасте, придёт наполнение этого хранилища жизненным опытом, отточится способность решать определённые задачи — но в целом уже в пределах тех границ, до которых мозг успел развить свои основные показатели ранее. В общем есть о чем задуматься тем, чьи дети сейчас как раз в той самой поре...

Читатели поста постарались добавить в него свои соображения на этот счет:

- Знающие люди пишут-изучают: доктор биологических наук, профессор Т. Строганова, «Мозг человека - это триллионы межнейронных связей. Но у новорожденного этих связей пока очень мало, всего несколько процентов по сравнению с мозгом взрослого человека. А вот к десяти месяцам жизни происходит «взрыв». К этому времени у ребенка, «будет в несколько раз больше связей», чем у взрослого человека. Но нужна ли растущему человеку такая нагрузка на мозг? По этой причине дальше наступает редукция и ребенок начинает «фильтровать» поступающую информацию, закладывая в свой мозг жизненно необходимый опыт.

Слова «оседают» в мозгу малыша тогда, когда он учится и может их произносить. Именно многократное повторение человеческих слов заставляет и помогает ребенку овладеть языком, речью - основой мышления, которая выступает главным условием превращения малыша в полноценную личность. Естественно, одновременно через игру происходит усвоение основ человеческой деятельности. А что взрослый? Взрослый человек уже полноценный член общества. И хотя он все равно остается своеобразной «нейронной» клеточкой социума, работа его мозга определяется социальными 😊 человеческими) потребностями со всеми их плюсами и минусами. Так что работать надо над взращиванием молодого поколения, с пеленок ! - На что автор отвечает: - Всё верно. Но без фанатизма...

- Учить учиться надо с детства. Иначе потом появляются сегодня студенты, которые уже активно женятся друг с другом, но не умеют элементарно организоваться для учебы, в результате чего у них паника, если количество выданных преподавателем ксерокопий превышает 3 стр., они в них не могут сориентироваться. А недостаток приобретенного в начальной школе обычно уже кругозора приводит к тому, что в 20 лет такое чадо не может показать на карте мира Австралию, ищет Канаду в Европе и думает, что Астрид Линдгрен - мужчина. Потому что обычно имя Астрид слышит впервые.

- Люди не рождаются равными по потенциалу. Так что развивать конечно нужно, было б чего развивать. И не в нашей меняющейся системе школьного и не только образования. У меня вообще такое ощущение. что сейчас школьникам не знания дают, а умения приспосабливаться к Системе. Одна эпопея со всеми этими егэ и огэ чего стоит. Зарегистрируйся, подай заявку на экзамен, продублируй в письменном виде, потом сдай тренировочные экзамены и да, если не пройдешь собеседование по русскому устному - гореть тебе в геенне огненной.

- Гены генами, но пластичность мозга довольно недавно стали изучать всерьез. У меня было много профессий и была возможность убедиться, как легко перенастраивается мозг. Была я инженером-конструктором, запоминались множество констант, необходимых для расчета конструкций, была бухгалтером - запоминались цифры, была переводчиком - запоминались, соответственно, иностранные слова. Предыдущие навыки и наклонности как бы растворялись, когда становились ненужными. Допускаю, что если бы возникла нужда, эти навыки восстановились бы быстрее, чем в первом случае. Мозг должен быть главным направлением исследований человечества, потому что тайны его огромны и выигрыш может быть фантастическим для всей планеты.