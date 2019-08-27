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Жительница Светлогорска требует от китайского завода $750 тысяч

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  • 27.08.2019, 8:09
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Жительница Светлогорска требует от китайского завода $750 тысяч

Тамара Ковальчук начала гражданский процесс.

Жители Светлогорска и окрестностей в Гомеле судятся с заводом беленой целлюлозы, построенным китайскими инвесторами. Люди требуют компенсацию за вред здоровью от страшной вони и выбросов химических веществ в воздух, сообщает «Белсат».

Судья районного суда Людмила Сытько возбудила гражданский процесс по жалобе экологической активистки Тамары Ковальчук – та требует компенсировать ущерб здоровью, вызванный деятельностью завода беленой целлюлозы.

Истец Тамара Ковальчук утверждает, что у нее появилось заболевание, связанное с вредными выбросами с завода. Активистка оценила ущерб собственному здоровью на $ 750 тысяч. Жители деревни Якимова Слобода, рядом с которой и построили завод, отмечают, что здоровье ухудшилось у многих.


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