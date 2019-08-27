Независимость Беларуси отпраздновали в Нью-Йорке 1 27.08.2019, 8:27

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Перед участниками торжественного мероприятия выступил Зенон Позняк.

25 августа 2019 года прошло празднование Дня Независимости Беларуси в общественном зале Собора Святого Кирилла Туровского в Нью Йорке, сообщил в «Фейсбуке» белорусский активист Александр Хомченко.

Одним из главных моментов празднования стало выступление председателя партии КХП-БНФ Зенона Позняка.

Напомним, что 25 августа 1991 года Декларация о государственном суверенитете Беларуси получила статус конституционного закона, на основании которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года. Новая Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 года.