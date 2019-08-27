Странное меню «большой семерки» 4 Виталий Портников, «Детали»

27.08.2019, 8:46

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Виталий Портников

От этого «привкуса» не спасет никакая изысканная французская кухня.

Курортная расслабленность знаменитого французского Биаррица и близлежащих городков атлантического побережья Франции на несколько летних дней уступает место новостям о встречах лидеров «семерки», слезоточивому газу, которым разгоняют активистов-антиглобалистов, и бесконечным фотографиям полицейских и жандармов, которых сегодня в городе не меньше, чем отдыхающих.

При этом доподлинно известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не понимает, зачем ему такой «отдых». Ни о каких совместных решениях по экологии говорить не приходится, и даже продемонстрировать обществу, что лидеры ведущих стран мира думают о его проблемах, будет непросто - ведущие экологические организации мира саммит «большой семерки» игнорируют.

Роскошные интерьеры биаррицкого Паласа, в котором накануне краха своей империи Наполеон ІІІ отдыхал с полюбившей Атлантику супругой Евгенией, только подчеркивают тот кризис, в котором оказался Запад в последние годы. Можно сколь угодно удачно выстраивать картинку и встречаться в красивых залах - президент Франции Эммануэль Макрон обладает особым чувством этого «большого стиля» - но никакие апелляции к Наполеону не подменят способности находить взаимопонимание.

«Семерка» еще до прихода в Белый дом президента Дональда Трампа вряд ли могла считаться эталоном взаимопонимания - тем более, что тогда она была «восьмеркой» и на ее встречах присутствовал Владимир Путин. А уж сейчас, когда Трамп против всех, все пытаются уговорить его, Макрон стремится использовать одиночество американского президента для усиления своего влияния, и ничего путного из этого не получается - это даже уже не клуб. И когда президент Франции накануне саммита говорил, что «капитализм сошел с ума», ему стоило бы подумать сначала о здравомыслии своих коллег, да и своем собственном тоже.

Саммит «семерки», еще не начавшись, попал в заголовки новостей из-за предложения Трампа и Макрона пригласить на следующую встречу Путина. Ничего из этого не вышло, потому что идея сразу же была отвергнута почти всеми остальными участниками саммита. Заодно оказалось, что речь шла не о восстановлении формата «восьмерки», а о приглашении его в качестве гостя, и Путин сам об этом должен был просить.

Вряд ли российскому президенту, который был до своего нападения на Украину равноправным участником саммита, понравится такая перспектива. И вряд ли участникам саммита, которые хотели бы пригласить Путина, понравится предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на следующий саммит не президента России, а президента Украины. Такая политика взаимных издевок - еще одно напоминание о том, что «семерка» - это больше не клуб единомышленников.

Добавим к этим русским щам английский пудинг, в виде намерения нового британского премьера Бориса Джонсона вывести страну из Европейского Союза без соглашения с остальными странами ЕС. Бросим в это варево еще и засохшие итальянские спагетти: премьер Италии Джузеппе Конте никого, кроме себя, на встрече не представляет, ибо как как раз накануне саммита развалилась популистская коалиция, сделавшая его главой правительства.

Такое странное меню не спасет никакая изысканная французская кухня, блюдами которой повара Елисейского дворца потчевали гостей в ресторане Палас-отеля. Привкус неудовлетворенности все равно остается. И за десертом появится возможность согласиться с хозяином саммита, президентом Макроном: Запад, который выше ценностей ставит интересы и не способен прийти к согласию по принципиальным вопросам собственного будущего, действительно, выглядит теряющим здравомыслие.

Виталий Портников, «Детали»