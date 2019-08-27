Министр-коммунист Карпенко: Вопрос с общенациональным экзаменом будет решен до конца года 18 27.08.2019, 8:54

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Игорь Карпенко

Решение примут на совещании у Лукашенко.

Общенациональный экзамен, если он будет введен, поможет независимо оценить знания по предмету и при этом не перегрузить школьников. Об этом на телеканале «Беларусь-1» сообщил министр образования Игорь Карпенко, сообщает tut.by.

— Мы в школе, допустим, пишем изложение. А при поступлении в вуз сдаем тест. По математике мы пишем контрольную работу письменную, а при поступлении сдаем тест. Разные по форме экзамены, и конечно, это создает определенные проблемы, — считает министр.

Карпенко пояснил: с одной стороны, ученику нужна хорошая оценка по выпускным экзаменам в школе, а с другой стороны, ему нужно подготовиться к ЦТ. В итоге разрывается и учитель — готовить ребенка к школьным экзаменам или к централизованному тестированию.

— Двойная нагрузка. Здесь есть резерв, где можно было бы это разгрузить. Может быть, совместим экзамен в школе и централизованное тестирование. Мы его условно называем общенациональный экзамен. Чтобы, с одной стороны, оценить знания по данному предмету, а с другой — не перегрузить школьников дополнительной подготовкой к ЦТ, — добавил Карпенко.

По его словам, вопрос с общенациональным экзаменом будет решен на специальном совещании, которое пройдет до конца этого года с участием Лукашенко.

При этом министр отметил, что даже если данные новшества будут введены, они будут введены постепенно.

Ранее в Министерстве образования говорили, что национальный экзамен может появиться в стране уже в 2020–2021 году. «Базой останется централизованное тестирование, а к нему еще добавится устная или письменная часть испытания», — так в Министерстве образования обрисовывали его форму.