«Ночью не вылезал из видеоигр, а потом ушел в IT на высокую зарплату» 25 27.08.2019, 9:05

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Фото: onliner.by

История успеха белоруса, который в школе учился на «тройки».

Сегодня у Владимира есть хорошая работа, жена и трое детей. Парень закончил школу на тройки, долго работал грузчиком в магазине и монтажником в «Белтелекоме». А потом все бросил и, как сейчас говорят, «ушел в IT». Еще шесть лет назад Владимир днем рыл траншеи, а по ночам резался в «линейку». Тогда он и представить не мог, что скоро станет гуру программирования, пишет onliner.by.

Компьютерные клубы и тройки в школе

— Рос я с мамой, без отца. До 8-го класса, пока не появились компьютерные клубы, учился неплохо, даже на олимпиады по математике ездил, но потом крепко подсел на Unreal, «контру» — и все. Сутками сидел в клубах, посещаемость в школе хорошо если 50% была. Мамка? А что она с подростком сделает? Старалась говорить, пыталась что-то делать… Ай, бесполезно.

В общем, аттестат у меня после 9-го класса был где-то 3,3 балла. С таким даже в хабзу не брали. Пошел на рынок работать в качестве «принеси-подай». Так год и отработал там. А потом думаю — нет, так дело не пойдет, надо же что-то делать, куда-то поступать. Что мне, всю жизнь на рынке прозябать?

Нашел хабзу, где на аттестат не смотрели, только экзамены нужно было сдать. Ну, пару недель полистал учебники по математике и языку и в итоге сдал их на отлично. Потом даже удивлялись, почему я выбрал специальность бригадира железнодорожных путей, а не хотя бы помощника машиниста.

На самом деле мне важно было только получить среднее образование. Во время практики порядком поработал в стройотрядах на железнодорожных путях и понял, что это точно не мое — тяжело, жарко или холодно. Документы я забрал через три года, за три месяца до окончания, потому что из-за нестандартного срока обучения зимой грозила армия. Так что ушел я летом, мне дали корочку о среднем образовании, но не дали квалификацию. Ну, не очень-то и нужно было.

В 2007-м поступил на заочку в нархоз на маркетолога. А работать пошел грузчиком в один из первых в Минске «Еврооптов». Попробовал перейти в охранники, но уж очень тяжело по 15 часов стоять на месте. Да и воришки — люди специфические. В основном «чернило» выносили, их потом грузчики догоняли всей толпой и валили на поле. Но были и солидные дяденьки, которые воровали какую-нибудь ерунду типа пластиковой черепашки. Клептомания, наверное.

В общем, вернулся в грузчики, работал тоже на износ. Помню, в каком-то из январей было 28 рабочих дней по 15 часов каждый. Надоело, конечно. А тут мамина знакомая посоветовала пойти в «Белтелеком», все же хабза у меня за плечами какая-никакая была. Так в 2008 году я попал в строительное подразделение этой компании.

Из грузчиков в «Белтелеком»

— Отработал около шести лет. Бригада молодая, веселая, объездили все районы под Минском. Рыли траншеи, строили канализацию, прокладывали кабели. Вроде и хорошо, но у меня же амбиции! Я же учился, окончил нархоз, а работаю монтажником.

В то же время жестко подсел на Lineage. Например, в понедельник ехать в Слуцк копать траншеи, а я до 6 утра сижу играю, потом выпиваю кофе и со слипающимися глазами вперед, на жару. Но все же без «Белтелекома» я бы в IT не попал.

Был у меня один друг-«линейщик», который на заочке учился в БГУ на факультете прикладной математики. Как-то он искал, где квартиру снять. А у меня была уже «однушка», которую с мамой построили. Я и говорю, мол, давай ко мне, веселее будет, вдвоем в «линейку» будем гонять. Так жизнь и проходила. А в 2013-м он ушел то ли в EPAM, то ли в Itransition.

Я на него смотрю и думаю — ну я же тоже не дурак. А тут еще мастер про знакомого рассказал, который сидит дома, делает сайты и нормальные деньги зарабатывает. Этот фактор тоже сыграл свою роль. В общем, под влиянием всего этого выбрал Институт переподготовки кадров в БНТУ и пошел на странную специальность «программист — веб-дизайнер». Полтора года учился.

«Учился не ради диплома, мне нужны были знания. Строго говоря, научить меня ничему не научили. Но это и невозможно»

Под конец курсов ушел из «Белтелекома». Начались серьезные проблемы с рукой, к физическому труду я стал негоден. Поэтому последние три месяца просто ходил в составе бригады туда-сюда, всем глаза мозолил. Ну, думаю, значит, точно пора менять работу.

За плечами — диплом с заочки, в голове ничего. На три месяца устроился менеджером по маркетингу в интернет-магазин. Собственно, вся компания состояла из двух директоров и двух менеджеров — по маркетингу и продажам. Платили $150 в месяц. За эту сумму наполнял позиции в магазине и все, больше ничего не делал.

Через три месяца меня кинули на деньги, и интернет-магазин я бросил. К тому времени уже закончил курсы. Учился не ради диплома, мне нужны были знания. Строго говоря, научить меня ничему не научили. Но это и невозможно. На курсах сделали то, что нужно — пнули в нужном направлении, то есть научили учиться.

Зарплата выросла в 3—4 раза

— В общем, после курсов я уже мог делать небольшие сайтики. Как раз такую работу нашел у одного человека. Работал удаленно из дома за $250 в месяц. Так интересно! Шесть лет с лопатой в траншеях сидел, а тут компьютеры. Очень необычные были ощущения.

Работы много, на «линейку» времени уже не оставалось. За четыре месяца зарплата за счет объемов увеличилась с $250 до $600. Но все-таки веб-дизайн и верстка — не совсем мое. Хотелось именно программировать. Так нашел работу в одном из белорусских офисов. Там я уже конкретно целый год писал код для веб-разработки. Поднабрался опыта, а потом служба безопасности предъявила претензию — оказывается, они следили за тем, на какие сайты я захожу, и увидели, что смотрю списки вакансий.

Что ж, разошлись мирно, а я довольно быстро нашел компанию возле дома, куда устроился бэкенд-разработчиком. По заказу какого-то стартапа делали что-то вроде очередного Instagram. Разумеется, все в конце концов успешно развалилось. Жаль, ведь зарплата была высокая.

Пока фрилансил, повезло нарваться на заказчика из России. Он мутил каталог со свадебными услугами, ориентированный на российский сегмент интернета. Вот здесь я набрался опыта! За полтора года и кодил, и организационные вопросы закрывал, и решения принимал.

Не знаю, как сейчас поживает этот проект, насколько он финансово успешен, но мы его сделали. А я в конце концов перешел в белорусскую IT-компанию, сильно интегрированную в большую американскую корпорацию. Среди заказчиков — крупнейшие бизнесы мира вроде BMW и Bank of America. Пользуются нашим продуктом — приложением для менеджмента и хранения документов. Зарплата по сравнению с тем, что я зарабатывал в «Белтелекоме», выше в 3—4 раза.

— Знаете, раньше я считал себя айтишником, разработчиком. Но потихоньку прихожу к тому, что я инженер. Разные языки программирования — это лишь инструменты. Если ты хороший инженер, то сможешь работать с любым инструментом. А чтобы стать хорошим инженером, надо очень много трудиться. В Беларуси таких профессионалов мало.