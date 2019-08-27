Татьяна Северинец: Лукашенко лучше уехать на необитаемый остров 22 27.08.2019, 9:37

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Иллюстрационное фото

Этого желают очень многие в Беларуси.

Принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, Лукашенко высказал недовольство тем, что учителя жалуются, заставляют заниматься другими работами, кроме образования школьников.

«Стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо», — потребовал от учителей диктатор. При этом он заявил, что «очень рассчитывает на учителей».

Не слишком ли многого хочет государство от учителей за те деньги, которые оно им платит?

На вопросы Charter97.org отвечает учитель с многолетним стажем, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец.

- Как выглядит ситуация на самом деле? Действительно ли белорусский учитель — и швец, и жнец, и на дуде игрец, от которого требуют делать самые разнообразные вещи за одну и ту же зарплату?

- Это действительно так. А слова Лукашенко — это очередное нахальное мнение малокультурного человека насчет роли учителя. Думаю, он давным-давно забыл, кто был учителем в его жизни.

Учитель всегда был человеком, который нес детям образование и свет знаний. И это, а не ремонт школ или хождение по подъездам — его основная задача.

Когда-то слово учителя было авторитетным. Сейчас именно Лукашенко низвел авторитет учителя ниже плинтуса. Именно своими высказываниями, которые чинуши от образования и идеологии воспринимают как руководство к действиям.

В итоге на бесправного учителя в Беларуси «вешают» все, что только можно — еще более принижая его роль.

В чем уникальные умения учителя? В том, что он не просто знает что-то, а может этому научить. Отправь учителя рабочим на завод — что он там будет делать? А Карпенко и Лукашенко выбивают почву из-под ног, обладающих уникальными профессиональными данными. Их идея — превратить учителя в разнорабочего, которым управляют чиновники от образования.

Из-за этого профессия учителя обесценилась, стала непопулярной в нашем обществе. В итоге в учителя идут те, кому больше некуда податься. И это — катастрофа. Из-за этого возникает огромное количество проблем и в школе, и в нашем обществе.

Не раз замечала у Лукашенко какую-то неприязнь, какое-то подчеркнутое неуважение к образованным людям. Он желает превратить их в слуг и покрикивает: не должны жаловаться!

А кем же ты себя возомнил? Почему бы тебе не прислушаться к тем людям, которые жалуются? Или ты можешь работать только в режиме говорящего радио?

И ведь действительно — какое-то «радзива Прудок» получается. Назойливая «муха Наташа», которую некому прихлопнуть…

А в сухом остатке получается, что Лукашенко в очередной раз грубо унизил белорусского учителя. Эту неприязнь сложно понять… Для начала попробуй учительского хлеба: влезь с семьей в шкуру белорусского учителя, поживи так, как живут учителя в нашей стране.

- Для тех работников образования, которые недовольны своим материальным положением Лукашенко предложил такую «компенсацию»: пусть они там (в столовой на работе — ред.) покушают, еще что-то. Как вы это прокомментируете?

- Боже, какое хамство… Это еще унизительнее, чем « не надо стонать».

А ведь на самом деле за питание в столовых из копеечной зарплаты учителя еще и деньги высчитывают. А помнит ли Лукашенко о том, что у учителя есть семья и свои дети? Или им не надо есть, а достаточно, что только один человек из семьи в столовой перекусит? Позор. Просто очередной позор человеку, который мнит себя «главой государства».

Он много говорил когда-то об «ИТ-стране». Многие фирмы, например, организовывают питание своих программистов так, что разработчик может выбрать то, что он именно хочет. Но откуда взял программист те зная, которые сделали его успешным и дали такие возможности в жизни? Правильно: из школы, благодаря труду учителей. Поэтому «смотреть в рот» учителю — а что он там съест в школьной столовой — это, простите, уровень «обгаженной коровы».

- Когда-то Лукашенко сказал: «Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными»…

- Его «пророчество» сбылось. Уже ходим. В образовании — серьезная нехватка кадров, молодые люди с педагогическим образованием уезжают из страны. Что мы в итоге имеем?

Беларусь — практически на первом месте по разводам, употреблению алкоголя и самоубийствам.

А что касается «дурных»… «Дурные» не уехали, а наоборот — поднялись наверх. Когда я хожу по Витебску и наблюдаю, какие решения принимает местная власть, я просто удивляюсь, как такое в принципе возможно. Я им говорю в открытую: вы — двоечники. Я сомневаюсь, что они хорошо продумают то, что делают. Уровень компетентности чиновников и управленцев — это «гамон». Это просто катастрофа для страны.

Я не могу не обратиться к тому, кто это все начал 25 лет назад. Мои слова прошу опубликовать: «Уходи! Если нет совести, то попробуй хотя бы немного оставаться человеком — не чудовищем, и не «быдлом», а именно человеком. Так найди в себе что-то человеческое — и прочь с этой должности. Дай людям право и свободу выбора. Уходи! Собери свою семью и уберись из нашей страны — на какой-нибудь необитаемый остров. Чтобы не пахло и видно не было…

Люди тебя клянут. Люди желают именно этого. Перемены все равно наступят, поэтому лучше уйди добровольно. Пусть все произойдет мирно — не доводи до того, чтобы пробудившийся народ взялся за вилы. Большие потрясения уже на пороге — не доводи до них».

- Как раз накануне избирательной кампании Лукашенко заявил, что он «очень рассчитывает на учителей». Как вы оцениваете эти слова?

- Это даже не намек, это открытый призыв участвовать в фальсификации «парламентских выборов». Он уже дернул за ниточки — и эти слова уже бросились исполнять те, кому они были адресованы.

Может, кто-то наивный подумает: он на меня «рассчитывает»… На самом деле — это рабская психология. Он не рассчитывает, а требует.

И мне очень больно стыдно за тех коллег, кто эти требования выполняет. Недавно я узнала, что в России возникло объединение «Учитель». После массовых акций в Москве они обратились к российским учителям — не участвовать в фальсификациях властей.

Слава Богу, что в соседней диктатуре учителя просыпаются и понимают, что они — сила.

А наши, к сожалению, пока еще «думают желудком». Я хочу обратиться к коллегам: будьте людьми. Всех — не перевешают. Объединяйтесь между собой и учитесь говорить «нет» Лукашенко и его позорной власти.

Вы ведь потом не сможете нормально смотреть в глаза детям и внукам. Поколение детей уже выросло при это власти — на подходе поколение ваших внуков. И знаете — они вам потом не скажут: «Спасибо, мама и папа, что вы фальсифицировали и создали мне такую жизнь, что я вынужден уезжать из страны».

Неужели вам не стыдно у своих детей, которых вы родили, воспитали и поставили на ноги, своими же руками отбирать будущее? Я уже не говорю об учениках — подумайте о детях.