Топ-5 смотровых площадок мира с головокружительными видами 2 27.08.2019, 10:08

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Держитесь крепче.

Неважно, предпочитаете вы делать эффектные селфи или наслаждаться захватывающими панорамами, размышляя о возвышенном, — знакомство с этими площадками оставит в памяти яркий след. Издание «ЗаграNица» рассказывает о местах, где вас встретят прекрасные виды, от которых в коленях возникает легкая дрожь и хочется прыгать от восторга. Запоминайте координаты!

Парящая красота Норвегии

В соперничестве человека и Природы последняя уже давно и неизменно одерживает верх, несмотря ни на какие достижения прогресса. И один из самых головокружительных видов планеты — тому подтверждение. Скала Прекестулен, «Кафедра проповедника», расположенная на высоком берегу Люсе-фьорда, — неизменный завсегдатай туристических «Инстаграмов». И восхититься здесь действительно есть чем: скала гордо парит над Люсе-фьордом на высоте 604 метра, а площадь этого плато примерно равняется 600 м². Геологи утверждают, что массив сформировался порядка 10 тысяч лет назад в результате схождения ледников. Полюбоваться над простирающиеся далеко внизу величавые синие воды фьорда с этой естественной смотровой площадки ежегодно приезжают многие тысячи туристов.

Неподалеку находится еще одна достопримечательность — знаменитый круглый камень Кьерагболтен, застрявший в расщелине скалы Кьераг, на высоте 1084 метра над Люсе-фьордом.

Дополнительный плюс фотолюбителям: портящих кадр ограждений здесь нет. Ну а фанатам селфи напомним: будьте исключительно внимательны в погоне за лучшим фото — неприятные (если не сказать, трагические) случаи происходят всё чаще.

Небесная тропа над Каньоном

«Чтобы смотрелось еще лучше» — таким девизом, похоже, вооружились архитекторы одной из самых знаменитых смотровых площадок США — Скайуолк над Гранд-Каньоном. Подарок природы — собственно каньон, формировавшийся на протяжении миллиардов лет течением реки Колорадо, — предприимчивое человечество решило обрамить в дорогостоящую и, по мнению пуристов, неподходящую оправу — и так над всепоглощающим пейзажем появилась зависшая в воздухе платформа. Это не единственная смотровая площадка каньона, но самая зрелищная и самая дорогая: стоимость посещения — около 80 долларов.

Гигантский «балкон» со стеклянным полом буквально висит над пропастью, которую лучи солнца в течение дня расцвечивают миллионами разных, меняющихся оттенков. Особым интересом туристов пользуется прогулка по «Небесной тропе», прозрачному мосту в виде полумесяца, висящему в воздухе на высоте 1219,2 метра. Если вы готовы расстаться со 338 долларами, закажите VIP-тур, включающий трансфер из Лас-Вегаса, питание, а также экскурсию на земли индейцев Хуалапай и возможность сфотографироваться с жителями племени. Кроме того, в стоимость входит выезд на три смотровые точки парка и прогулка по стеклянному мосту в том числе.

Брызги из «Глотки дьявола»

Грохот, водяные брызги и невероятной красоты вид — удовольствия для всех чувств встретят туристов на одном из крупнейших водопадов планеты Игуасу. Целых 275 отдельных водопадов образуют уникальный природный комплекс, где всем заправляют шум и постоянно висящая в воздухе водяная дымка с непременной радугой. В секунду водопады «пропускают» до 6000 куболитров воды, а в ширину они растянулись аж на четыре километра. Понятно, что из таких выдающихся данных местные жители просто не могли не извлечь прямую туристическую выгоду — Игуасу удачно расположился на границе Бразилии и Аргентины, и обе эти страны исправно возят к водопаду желающих восхититься величием природы.

Классическая экскурсия по парку со стороны Аргентины начинается с прогулки пешком от входа в парк до станции узкоколейки. Далее предстоит преодолеть 15-минутный путь в небольшом поезде непосредственно до водопадов, а затем пройти 1200 метров по подвесным мосткам. И вот вы лицом к лицу с величественным зрелищем — водопадом «Глотка дьявола». После этого стоит продолжить экскурсию и на надувных лодках подплыть к подножию водопадов. Да, если что, тут промокает любая одежда.

Срединная игла Альп

Рукой дотянуться — таким близким кажется Монблан со смотровой площадки Эгюий-дю-Миди, расположенной совсем рядом (и лишь чуть ниже) высочайшей вершины Европы. Покрытая снегом вершина Монблана в ясный день располагается почти перед вами. Впрочем, сама Эгюий — отнюдь не второстепенная гора во Французских Альпах: ее остроконечная вершина «протыкает» небо на высоте 3842 метра. А вот достичь этой высоты не в пример легче, чем Монблана: на Эгюий с комфортом доставит канатная дорога из расположенного у подножия популярного зимнего курорта Шамони. Разницу высот в 2800 метров серебристые кабины покрывают всего за 20 минут — и вот вы уже можете «потрогать» пушистую шапку Монблана. Так что необязательно оттачивать горнолыжное мастерство, чтобы прикоснуться к высокогорной красоте Альп.

Сам Шамони также заслуживает внимания — это самый старый и самый известный курорт Французских Альп с почтенным возрастом более 200 лет и населением более 10 тысяч. Дополнительный приятный момент: географическое положение Шамони позволяет кататься здесь не только во Франции, но и в соседней Италии на курорте Курмайор, а также в швейцарских Валлорсине и Вербье.

Мост между близнецами

«Смотровой мост» — так точнее всего можно описать одну из самых невероятных рукотворных обзорных площадок в мире, с которой открываются головокружительные виды на столицу Малайзии Куала-Лумпур. Двухэтажный «Небесный мост» Скайбридж соединяет 41 и 42 этажи знаменитых башен Петронас, символа Куала-Лумпура. Настоящее чудо инженерной мысли, он напоминает канат, связывающий неразрывной «пуповиной» эти 452-метровые башни-близнецы. Ночью зрелище еще более уникально: весь комплекс сверкает огнями подсветки подобно гигантской новогодней елке. Днем на смотровой площадке, расположенной на высоте 170 метров, всегда много туристов — в сутки более 300.

К слову, в Петронас еще масса всего интересного: в художественной галерее башен представлено как классическое, так и современное искусство, рассказывается о традиционных для Малайзии костюмах и ремеслах. Можно познакомиться с работами и местных, и международных художников. А концертный зал башен Петронас, который называется Dewan Filharmonik Petronas, является постоянной сценической площадкой симфонического оркестра Малайзии.