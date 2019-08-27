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В Беларуси запретят передачи с водителями маршруток?

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  • 27.08.2019, 10:13
  • 4,882
В Беларуси запретят передачи с водителями маршруток?
Иллюстрационное фото

Транспортная инспекция назвала их нарушением.

Междугородная маршрутка для многих целое спасение. Если есть необходимость передать что-то в другой город: запчасть, документы или что-то еще, — вовсе не обязательно самому отправляться в путь. Можно попросить водителя маршрутки — это экономия времени и денег, а водителю — прибавка к зарплатe, пишет abw.by.

Такие передачи являются нарушением со стороны водителя, сказал на прямой линии в «Сельской газете» заместитель начальника управления контроля автомобильного транспорта Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Глембовский.

"Водитель должен перевозить исключительно пассажира и его багаж. Налоговая инспекция может провести контрольную закупку. Сегодня это самый быстрый и простой способ проверить качество оказываемых перевозчиком услуг".


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