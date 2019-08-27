Владимир «Обеспокоенный» 4 27.08.2019, 10:34

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Сколько же за десятилетия собственного правления он выражал обеспеченность!

В России на совещании по экономическим вопросам Сказочный» Владимир Владимирович заявил, «что обеспокоен тем, что доходы россиян растут слишком медленно», пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

Все бы ничего, но ровно неделю назад Счетная палата отчиталась о снижении реальных доходов населения на 1,3 %...

Как так? Неужели агенты Госдепа и пятой колонны проникли уже и в Счетную палату, подло дезинформируя россиян?

А если серьезно, то факт остается фактом: население РФ продолжает нищать.

Экономическая политика, построенная на перераспределении национального богатства в адрес предельно узкой группы правящей чекистско-олигархической элитки, не может выглядеть иначе.

Средневековая рентная экономика, выстроенная в Путинской РФ, может демонстрировать пусть и нездоровый, но румянец на щеках исключительно в одном случае — неуклонном повышении внешних цен на сырьевые ресурсы.

Падение или хотя бы стагнация этих цен на внешних рынках неизбежно ведет к существенному сокращению делимого пирога, а с учетом того, что элитка никогда не умерит свои аппетиты, доля населения в этом пироге будет неуклонно сокращаться.

В таких условиях совершенно неважно — есть ли статистический рост экономики, нет его — население будет беднеть. Это как с бензином: неважно, сколько стоит нефть на внешнем рынке — важно то, что цена бензина будет всегда расти при любой динамике цен на нее.

Если бы в наши дни продолжалась практика присваивания правящим Лидерам прозвищ, то Путину прекрасно подошел бы эпитет «обеспокоенный». Сколько же за десятилетия собственного правления он выражал обеспеченность! Не сосчитать.

Впрочем, обеспокоенность за народ фальшиво, как и все остальное созданное в эпоху правления старого чекиста. По-настоящему его волнуют лишь две вещи:

1) «как остаться на троне до самой смерти?»;

2) «как сохранить и приумножить награбленные богатства?»