Чем успел удивить Украину шестой президент 10 27.08.2019, 11:03

2,183

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Время подводить первые итоги работы Владимира Зеленского.

27 августа 2019 года президент Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы в должности главы Украины.

В этот символический рубеж уместились триумф президентской партии на выборах в Верховную Раду и первые внешнеполитические вызовы для нового главы государства.

«Новое время» собрало главное, что будет вспоминать Украина о первых 100 днях работы своего шестого президента — помимо его ожидаемых дебютных встреч с мировыми лидерами, среди которых были Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Биньямин Нетаньяху, руководители ЕС и т. д.

Объявил и выиграл парламентские выборы

20 мая 2019 года, в первый же день работы президентом, Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал от Кабмина уйти в отставку.

Досрочные парламентские выборы он назначил на 21 июля, отстоял это решение в Конституционном суде, и вместе со своей партией Слуга народа стал главным триумфатором кампании.

Пропрезидентская партия получила беспрецедентные в истории Верховной Рады 254 мандата и в парламенте девятого созыва сформирует монобольшинство. А это значит, что Зеленский сможет де факто выбрать премьера, укомплектовать министрами все правительство и проводить через Раду любые законы.

«Подобной власти в Украине — вполне легальным и демократическим путем — до Зеленского не получал никто, — писал о президенте журнал НВ в своем рейтинге 100 самых влиятельных украинцев. — Теперь бывшему комику осталось самое простое, но одновременно самое сложное: распорядиться всеми своими возможностями с пользой для страны».

Переименовал Администрацию в Офис президента

Спустя месяц после своей инаугурации Зеленский издал указ о создании Офиса президента (ОП) вместо Администрации главы государства.

Одной из наиболее обсуждаемых тем первых 100 дней его президентства стал возможный переезд ОП из здания на улице Банковой в более современное помещение.

Наиболее вероятным вариантом в ОП назвали Украинский дом на Европейской площади в Киеве — и даже показали, как будет выглядеть обновленное здание.

Ориентировочная стоимость такого переезда — около 300 млн грн.

Сделал Богдана «зеленым кардиналом»

Самое спорное кадровое решение Зеленского — назначение адвоката Андрея Богдана главой ОП — превратило бывшего юриста Игоря Коломойского во второго по влиятельности человека в стране.

Он был главным вдохновителем идеи досрочных выборов и стал драйвером борьбы Банковой за Киев со столичным мэром Виталием Кличко.

Богдан появляется с Владимиром Зеленским везде — как в формальной, так и в неформальной обстановке: на встречах с региональными чиновниками и на пляже в Одессе, на официальных церемониях и в спортивном зале.

Это дало украинцам повод для многочисленных мемов и шуток в адрес «первой четы» государства. Об их «отношениях» на своем недавнем концерте пошутил даже Квартал 95, который теперь выступает без Зеленского.

Начал прямые телефонные переговоры с Путиным

11 июля Зеленский впервые позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Затем лидеры двух стран созванивались еще несколько раз. Говорили о нормандском формате, удерживаемых в России украинцах и конфликте на Донбассе.

А накануне Дня независимости после многих сообщении в СМИ о возможном освобождении из РФ украинских моряков и ряда политзаключенных президент заявил, что «лично работает» над обменом удерживаемыми лицами и ждет результата «в ближайшие дни».

Зеленский отмечал, что западные партнеры Украины были против его прямых звонков Путину, однако настоял на таком праве Киева: «Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом РФ, а из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории», — заявлял Зеленский.

Замглавы МИД Елена Зеркаль накануне 100 дней его президентства назвала такую стратегию звонков Путину «стилем нового президента» и его попыткой рискнуть.

Главный вызов для Зеленского теперь — постепенное возвращение Москвы в большую международную дипломатию (от ПАСЕ до вероятного приглашения на саммит G7) и откровенное хамство МИД РФ.

Превратил региональные визиты в показательные «разносы» чиновников

Большинство региональных поездок Зеленского за первые три месяца его работы обращались в феерию в духе «народного президента» Василия Голобородько — главного героя сериала Слуга народа.

Зеленский заключал с местными чиновниками пари на их увольнение и ремонт мостов, обрушивался с персональной критикой и устраивал показательные выговоры. При этом стиль общения президента был весьма специфическим. Главным источником мемов стал его визит в Борисполь.

«Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня? — выгнал Зеленский из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка — Сейчас позвоню [и.о. главы СБУ Ивану] Баканову по поводу этого черта», — заявил президент.

Дал интервью электрокару Tesla вместо общения со СМИ

Даже на посту президента Зеленский упорно пытается сохранить главные «фишки» своей избирательной кампании — обращение к украинцам через соцсети и минимальный контакт со СМИ.

Апофеозом этого тренда стало обнародованное в середине июля видеоинтервью с президентом Зеленским, в котором он за рулем автомобиля Tesla (вероятно принадлежащего Андрею Богдану) монологом отвечает на вопросы невидимого спикера.

«Как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — сформулировал позицию Офиса президента его глава Богдан.

Это заявление прозвучало после того, как украинские СМИ ошибочно сообщили об отставке самого Богдана. Как выяснилось впоследствии, одинаковую копию его заявления об отставке, неподписанного Зеленским, разослал журналистам замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Такие шаги вызвали дискуссию в медиасообществе о намеренном подрыве доверия к СМИ.

Отменил военный парад

На первые 100 дней Зеленского выпало празднование 28-й годовщины Дня независимости Украины. Более чем за месяц до этого президент заявил, что военного парада 24 августа не будет, поскольку эта идея «недешевая», а вместо этого военные получат премии. Такое решение спровоцировало бурную реакцию в украинском обществе, схлестнув в спорах сторонников и противников парада.

В итоге на День независимости в Киеве прошло сразу два крупных мероприятия: ОП провел Шествие достоинства — празднование в новом формате, а противники инициативы Зеленского прошли по центральным улицам города многотысячным Маршем защитников.

Вернул гражданство Саакашвили и предложил паспорта россиянам

В числе первых своих президентских указов Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Впоследствии он принял еще одно знаковое решение о предоставлении гражданства Украины.

В ответ на указ Путина, позволяющий жителям псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» получать российские паспорта в упрощенном порядке, Зеленский упростил предоставление украинского гражданства ряду россиян и представителям других стран.

Речь и идет о гражданах РФ, преследуемых за их политические убеждения, а также об иностранцах и лицах без гражданства, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины.