В KFC появятся наггетсы и крылышки из искусственной курятины 2 27.08.2019, 11:07

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Новый продукт будет называться Beyond Fried Chicken.

KFC запустила продажу куриных наггетсов и крылышек на растительной основе. Об этом пишет theБабель. Новый продукт под названием Beyond Fried Chicken был разработан совместно с компанией Beyond Meat. Продавать новый продукт начнут в одном из заведений KFC в американском городе Атланте с 27 августа.

В KFC отметили, что они первый ресторан быстрого питания в США, который ввел курицу на растительной основе. Сеть ресторанов быстрого питания хочет собрать отзывы посетителей и затем решить, запускать такую позицию и в других заведениях. KFC будет продавать наггетсы по цене по $1,99 за четыре штуки, а крылышки — по $6 за шесть штук или $12 за дюжину.

В начале этого года в Великобритании они попытались веганское альтернативу своем курином гамбургеру. Мясо курицы в нем заменили на мико протеиновый куорн. Тогда представители сети ресторанов утверждали, что не пытаются завоевать аудиторию веганов и вегетарианцев, но хотели бы быть интересны этим людям.