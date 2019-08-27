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Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя любыми способами

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  • 27.08.2019, 11:46
Нетаньяху: Израиль продолжит защищать себя любыми способами
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля заявил о новых террористических атаках со стороны Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористических атаках и заявил, что Израиль будет защищаться всеми необходимыми средствами. Об этом говорится в видеообращении главы израильского правительства на странице в Facebook, сообщает "Гордон".

"Иран действует на многих фронтах, чтобы реализовать смертоносные атаки на государство Израиль. Израиль продолжит защищать себя любыми способами, которые потребуются", – говорится в сообщении.

Нетаньяху призвал мировую общественность принять меры с целью остановить иранскую агрессию.

Заявление главы правительства Израиля прозвучало после сообщений о бомбардировке иранских целей и поддерживаемых Ираном ополченцах в Сирии, Ираке и Ливане.


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