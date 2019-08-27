Украинские трудовые мигранты активно скупают недвижимость на родине 1 27.08.2019, 12:02

Более 11% ВВП страны приходится на денежные переводы из-за границы.

Из-за широко распространенного недоверия к местным банкам украинские трудовые мигранты инвестируют заработанные за границей деньги в другие активы, в частности в недвижимость.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на Financial Times.

Газета отмечает, что пропорционально размеру экономики Украина является крупнейшим получателем денежных переводов среди стран Европы. Более 11% ВВП Украины приходится на денежные переводы трудовых мигрантов. В прошлом году они составили рекордные $14,4 млрд.

Львиная доля трудовых мигрантов являются выходцами из Западной Украины. Вокруг Львова активно строятся многоэтажные жилые комплексы. Застройщики говорят, что трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

Из-за активной миграции украинцев бизнесмены, которые построили в Украине заводы из-за дешевой рабочей силы, испытывают нехватку в ней.