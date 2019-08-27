Ученые объяснили феномен комодских драконов 2 27.08.2019, 12:09

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Комодские вараны — самые большие ящерицы, дожившие до нашего времени.

Крупнейшие из современных ящериц — комодские драконы Varanus komodoensis — уникальный объект исследования. Достаточно сказать, что из их крови удается выделить белки, которые могут стать альтернативой антибиотикам в борьбе с бактериальными инфекциями. Само существование этих древних гигантских варанов остается удивительным. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания, пишет Naked Science.

Достигая длины до трех метров и массы более 130 килограммов, вараны являются доминирующими хищниками на Комодо и нескольких соседних небольших островах, иногда охотясь даже на буйволов. Вместе с тем их родина находится южнее: палеонтологические данные свидетельствуют, что «драконы» появились в Австралии около четырех миллионов лет назад и жили бок о бок с еще более крупными родственниками Varanus priscus. Не так давно, в период очередного похолодания и понижения уровня Мирового океана, некоторые из них смогли перебраться на нынешний Комодо. Здесь, на труднодоступных клочках суши, они смогли пережить появление человека, который, прибыв в Австралию около 50 тысяч лет назад, вскоре уничтожил мегафауну континента.

Остров Комодо засушлив, не слишком плодороден и невелик, из-за чего постоянных поселений людей на нем не было вплоть до сравнительно недавнего времени, что спасло варанов от истребления. Кроме того, холоднокровные ящерицы расходуют на порядки меньше энергии и могут выживать, проводя много времени в оцепенении и питаясь лишь от случая к случаю. По-видимому, выживание было сложным: при необходимости вараны переходили к добыче черепашьих яиц или просто поедали друг друга. Наконец, оставаясь на такой ограниченной диете, они были мельче. В самых же сложных ситуациях самки могли давать потомство партеногенезом, без оплодотворения.

Сегодняшнему положению и гигантским размерам комодских варанов в большой степени поспособствовали люди, появившиеся здесь семь-десять тысяч лет назад. Не специализируясь на какой-либо определенной добыче, эти хищники легко переключились на новую добычу — оленей, свиней и буйволов, завезенных людьми. С этого момента их размеры стали увеличиваться, и «драконы» заняли ту нишу, которую когда-то еще в Австралии занимали их предки — нишу доминирующих хищников, пусть и на крошечном куске суши.