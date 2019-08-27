За 7 месяцев наниматели уволили 413 тысяч белорусов 5 27.08.2019, 12:26

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По количеству уволенных лидирует Минск.

Появилась статистика о состоянии рынка труда по итогам января—июля 2019 года. Экономические данные говорят о негативных тенденциях по всей стране. За 7 месяцев крупные и средние предприятия реального сектора уволили 412,7 тыс. работников. За тот же период количество принятых работников составило 373,4 тыс. человек, пишет сайт banki24.by.

Таким образом, соотношение принятых и уволенных в январе—июле 2019-го (коэффициент замещения) опустилось до 90,5%. Это значит, что места каждых 100 уволенных работников заняли в среднем 90,5 принятых. В прошлом году за 7 месяцев коэффициент замещения был равен 91,8%. Соотношение принятых и уволенных было ниже 100% во всех крупных территориях. Кроме того, на всех территориях, кроме Брестской области, состоялось понижение коэффициента замещения по сравнению с 2018 годом. В Минске коэффициент замещения в 2019 году составил 91,3%, в областях — от 88% в Могилевской до 91,5% в Брестской.

Примечательно, что Могилевская область характеризуется самым низким уровнем зарплат в Беларуси. Поэтому положение на рынке труда в этой части страны наиболее тяжелое. У могилевских нанимателей вялый спрос на рабочую силу.

По количеству уволенных в 2019 году лидирует Минск — 97,4 тыс. человек. Это первенство объясняется особенностями населения самой столицы: Минск опережает любую область, да и доля пенсионеров в столице меньше. В областях число уволенных распределилось так: Брестская — 52,4 тыс. человек, Витебская — 49,4 тыс., Гомельская — 56,4 тыс., Гродненская — 44,8 тыс., Минская — 68,3 тыс., Могилевская — 44,1 тыс. В 2019-м относительно 2018-го значительно выросло количество увольнений за нарушения трудовой дисциплины (прогулы и т. п.). Если год назад по этой причине ушли с работы 19,2 тыс. человек, то в текущем году — 21,8 тыс.

В разрезе видов деятельности наибольшее число уволенных образовалось в обрабатывающей промышленности — 69,8 тыс. человек. Коэффициент замещения здесь составил 91,4% (против 96,7% в 2018-м). Много людей ушло из сельского хозяйства — 47,8 тыс. человек, энергетики — 17,4 тыс., строительства — 36,3 тыс., розничной торговли — 57,9 тыс., с транспорта — 19,5 тыс. Чаще всего увольняли за нарушения дисциплины в сельском хозяйстве — 6 тыс. человек, обрабатывающей промышленности — 5,3 тыс., строительстве и розничной торговле — по 3,1 тыс., на транспорте — 0,9 тыс.

Самая благоприятная для работников ситуация сложилась в IT-секторе. В этой сфере за 7 месяцев наниматели приняли 7,7 тыс. работников, уволив 5 тыс. Коэффициент замещения за 2019 год составил 151,7%.