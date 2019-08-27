Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией

Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией2
- 27.08.2019, 12:35
- 2,525
Также отменено решение об открытии консульства в КНДР.
Национальная ассамблея Венесуэлы сочла недействительным подписанное ранее соглашение о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Соответствующий документ был опубликован в Twitter венесуэльского парламента, сообщает РБК.
«Это соглашение не рассматривалось ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, [...] ни парламентом, что свидетельствует о его неконституционности, значит, оно недействительно», — говорится в тексте документа.
В парламенте также назвали неконституционным решение об открытии консульства Венесуэлы в КНДР.
Напомним, cпикер ассамблеи Хуан Гуаидо с января 2019 года стал легитимным президентом Венесуэлы.