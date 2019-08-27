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Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией

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  • 27.08.2019, 12:35
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Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией

Также отменено решение об открытии консульства в КНДР. 

Национальная ассамблея Венесуэлы сочла недействительным подписанное ранее соглашение о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Соответствующий документ был опубликован в Twitter венесуэльского парламента, сообщает РБК.

«Это соглашение не рассматривалось ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, [...] ни парламентом, что свидетельствует о его неконституционности, значит, оно недействительно», — говорится в тексте документа.

В парламенте также назвали неконституционным решение об открытии консульства Венесуэлы в КНДР.

Напомним, cпикер ассамблеи Хуан Гуаидо с января 2019 года стал легитимным президентом Венесуэлы.


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