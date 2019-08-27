Полина Шарендо-Панасюк: Во всех проблемах люди винят только одного человека 2 27.08.2019, 13:30

Полинa Шарендо-Панасюк

Фото: racyja.com

Об этом говорят и люди старшего поколения, и молодежь.

Об этом заявила участница гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк пресс-службе Белорусского Национального Конгресса. Активистка, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру на парламентских «выборах» по четвертому Брестскому пограничному округу, активная участница акций протеста против аккумуляторного завода, проходящих в городе уже полтора года. Она рассказала о результатах, которых удалось добиться:

- Самый главный итог борьбы за полтора года – это то, что инвесторам аккумуляторного завода не удалось запустить предприятие. Завод не стал работать, как они хотели – в полную силу и из этого следует, что более-менее удалось сохранить окружающую среду вокруг этого предприятия. Удалось предотвратить экологическую катастрофу в Бресте. И это самый главный результат. Он был достигнут, в первую очередь потому, что подобралась такая группа людей, которые активные, которых не удалось запугать репрессиями, действиями со стороны властей, со стороны милиции. Люди выстояли, выдержали все это давление и своим пример объединили вокруг себя других брестчан. В первую очередь – это человеческая солидарность и настойчивость. В наших дальнейших планах – не дать «под шумок» запустить этот завод, продолжать борьбу, чтобы на дверях этого здания висел замок.

- Как этого добиться?

- Продолжать борьбу с вредным производством. Проводить пикеты, выходить на площадь, использовать возможности парламентской кампании. Бойкотировать продукцию, произведенную и на заводе и на территориях, которые подвергнуться заражению.

- Расскажите подробнее о последней идее.

- Если завод запустят, то свинец будет попадать в почву. Место для этого предприятия выбрали в непосредственной близости от крупных сельскохозяйственных территорий. Рядом расположены там теплицы, в которых выращиваются помидоры, огурцы, прочие овощи, которые поставляются по всей Беларуси. Кругом деревни, которые активно занимаются выращиванием сельхозпродукции, которая так же расходится по всем уголкам нашей страны. Наша задача - бойкот данной продукции, нужно, чтобы ее было не выгодно производить. Тогда вся инфраструктура - логистика, поставщики, транспорт – не будет получать доход. Такая идея.

- Брест – приграничный город. Как повлияли на вас ограничения на перевозку товаров через границу?

- В первую очередь, это отразилось на самых малоимущих слоях Бреста – многодетных, пенсионерах, людях без постоянной работы. Начали употреблять менее качественную продукцию. У нас в городе, как грибы после дождя начинают открываться какие-то сомнительные российские магазины, продукция питания в которых ужасного качества. Перекрыв доступ к качественным польским продуктам, власти вынуждают население переходить на питание, которое и питанием сложно назвать. Это будет отражаться на здоровье населения.

- Наверное, многие раздумывают о том, чтобы переехать на Запад насовсем?

- Можно сказать, что это очень большое количество людей. Например, пересекая границу, в поезде, только и разговоров: «взять детей и уехать подальше отсюда». О переезде в Польшу говорят все – это и люди старшего поколения, это говорит молодежь. Даже если выйти во двор, у всех на уме, что при любой возможности лучше отсюда ухать.

- Почему вы решили принять участие в парламентской кампании?

- Потому что слышу, что говорят люди, кого винят в сложившихся проблемах – и экологических, и социальных, и экономических. «Лысый черт», - говорят брестчане. Значит нужно менять власть. Для этого я и иду на «выборы».

Я намерена участвовать в этой кампании, чтобы использовать все возможности для коммуникации с людьми. Необходимо доносить правду и расширять круг своих сторонников.

Цели, которые обозначила гражданская кампания «Европейская Беларусь» - закрытие АЭС, обеспечение достойной жизни для белорусов на родине и смена власти – связаны между собой. Отставка Лукашенко – наша ключевая задача.