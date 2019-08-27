ЕСПЧ обязал Россию выплатить родным Сергея Магнитского 34 тысячи евро 5 27.08.2019, 13:45

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Сергей Магнитский

Российская сторона лишила юриста Hermitage Capital необходимой медицинской помощи.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсации родственникам юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в больнице московского следственного изолятора. Матери и вдове погибшего присуждены 34 тысячи евро, говорится в решении суда, опубликованном во вторник, 27 августа, сообщает "Немецкая волна".

ЕСПЧ усмотрел в действиях российской стороны неоднократное нарушение прав Магнитского. В частности, он был лишен необходимой медицинской помощи. По мнению судей, тем самым российские власти не выполнили свои обязанности по защите жизни юриста Hermitage Capital. Кроме того, Россия не обеспечила эффективного расследования причин его гибели, отмечается в вердикте суда.

Магнитский обвинил российских чиновников в крупных хищениях

Российский юрист Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве в ноябре 2009 года.

В 2013 году суд в Москве признал Сергея Магнитского и главу инвестфонда Уильяма Браудера виновными. Дело в отношении аудитора прекратили по причине его смерти. Родственникам и адвокатам юриста было отказано в его реабилитации.

В США в 2012 году был принят "акт Магнитского", предусматривающий персональные санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека в России. С тех пор еще несколько стран приняли подобные законы.