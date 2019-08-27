Видеофакт: На «Минск-Арену» с вертолета десантировались спасатели 1 27.08.2019, 13:51

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Фото: euroradio.fm

Два вертолета в течение 10-15 минут летали вокруг спортивного комплекса.

Примерно в 6 утра 27 августа в районе "Минск-Арены" появились два вертолета: в течение 10-15 минут они летали вокруг спортивного комплекса. Один из вертолетов завис над "Минск-Ареной", а позже по тросам на крышу спорткомплекса с него спустились несколько человек, пишет "Еврорадио".

Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий сообщил журналистам, что вертолеты принадлежат его ведомству. По словам специалиста, никакой чрезвычайной ситуации не произошло — спасатели отрабатывали тактико-специальные занятия по десантированию.

Почему же занятия проходили в 6 утра? В это время многие еще спят, а шум от вертолетов мог их разбудить.

"Занятия проводим в разное время суток. Бывает, проводим и ночью тактико-специальные занятия, ведь отрабатывать действия экипажа нужно при различных погодных условиях и в разное время суток", — говорит Виталий Новицкий.