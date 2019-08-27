СМИ: Зеленский определился с премьер-министром 27.08.2019, 14:04

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Алексей Гончарук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Им может стать заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом "Украинской правде" сообщили собственные источники на условиях полной анонимности.

Еще словам собеседников, в среду Зеленский и руководство ОПУ проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований министров один из источников.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, которого запомнили как человека, который летал на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.