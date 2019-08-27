Десять вещей, которые делает Ричард Брэнсон, чтобы всегда быть успешным 1 27.08.2019, 14:07

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Ричард Брэнсон

Секреты успеха известного миллиардера.

Основатель крупнейшего конгломерата Virgin Group Ричард Брэнсон начинал свой бизнес с небольшого магазина Virgin Records, открытого в 1970 году, где продавались музыкальные пластинки и кассеты. С того времени корпорация разрослась настолько, что охватила 400 компаний из разных сфер и разных стран. Британский бизнесмен и филантроп Брэнсон добился огромного успеха и стал одним из самых известных предпринимателей в мире, пишет сайт Bigpicture.

Узнайте, что помогает Ричарду Брэнсону держаться на плаву и всегда оставаться на вершине успеха, из нашего материала.

С юных лет Ричард Брэнсон проявлял интерес к предпринимательству. Он прошел долгий путь от основания студенческой газеты в 16-летнем возрасте до президента крупнейшего в мире конгломерата, стоимость которого составляет около 5 миллиардов долларов. От отелей до студий звукозаписи, от поездов до самолетов: компания Virgin Group занимается почти всем, что приносит прибыль.

Но успех не приходит просто так. Чтобы всегда быть на высоте, Брэнсон следует 10 правилам, которые срабатывают всегда.

10. Не бойтесь сокращать рабочую неделю

Ричард Брэнсон всегда поддерживает идею гибкого рабочего графика. Он считает, что при современных технологиях подчиненные могут работать в свободном режиме даже в домашних условиях, имея три или четыре выходных в неделю. Глава конгломерата уверен, что полноценный отдых и общение с близкими поднимают уровень работоспособности.

9. Делайте записи

Простая привычка заносить заметки в блокнот значительно облегчает работу. Брэнсон всегда записывает новые идеи и мысли, которые приходят ему в голову. Благодаря этому он создал мировые бренды, хорошо знакомые каждому. Дополняя и совершенствуя придуманное раньше, можно превратить мысли в действенные и досягаемые цели.

8. Помните, что всегда нужно быть на позитивной волне

Миллиардер верит, что нужно ловить кайф от того, чем ты занимаешься. Если вам не нравится то, что вы делаете, то нужно менять вид деятельности и искать вдохновение в чем-то другом. Это касается не только предпринимателей, но и подчиненных. Если работник выполняет свои обязанности с удовольствием и увлечен своим делом, это повышает уровень его продуктивности.

7. Совершенствуйте искусство приема на работу

Брэнсон считает, что все предприниматели должны знать свои слабые места и нанимать на работу людей, которые смогут выполнить эти обязанности лучше. Такая установка поможет работодателю сконцентрироваться на более важных делах и выделить больше времени для отдыха. Глава Virgin Group говорит, что бизнесмену нужно проводить свободное время с семьей и советоваться с близкими людьми, принимая во внимание и их идеи.

6. Общайтесь и взаимодействуйте

Бизнесмен-миллиардер призывает всех предпринимателей создавать в офисах такую атмосферу, чтобы работники могли легко делиться с директором своими идеями и инновациями. Умение слышать — одно из самых важных для хорошего руководителя. Создание непринужденной рабочей обстановки и взаимодействие с сотрудниками очень положительно влияют на развитие любого бизнеса.

5. Будьте человечными

Чтобы стать хорошим лидером, нужно легко общаться со всеми. Взаимодействие с людьми в современном мире напрямую влияет на уровень успеха, которого вы добьетесь в жизни. Нужно поддерживать связь с подчиненными, потребителями и другими людьми, которые вас окружают. Брэнсон считает, что хороший лидер — это хороший друг и человечная личность. Нужно уметь выявить лучшие качества в подчиненном и мотивировать его работать продуктивнее.

4. Выключите гаджеты

В современном цифровом мире нас постоянно окружают социальные сети и экраны мобильных телефонов. Ричард Брэнсон считает, что предпринимателям нужно иногда делать перерывы, чтобы отдохнуть от технологий. Он заядлый путешественник, поэтому говорит, что каждый бизнесмен должен выделять время для отдыха на открытом воздухе, можно даже в собственном дворе. Такие перерывы всегда восполняются и помогают намного успешнее развивать свое дело.

3. Не сдавайтесь

Брэнсон признается, что у него не было ни одного начинания, в котором бы он не столкнулся с трудностями. Иногда случались моменты, когда проще было отказаться от затеи, но упорное следование цели приносило потрясающие результаты. Испытания и небольшие неудачи сделали его отличным бизнесменом, ведь именно это научило его собраться и стремиться к лучшему.

2. Подружитесь со своими врагами

Говорят, что друзей нужно держать близко, а врагов — еще ближе. Глава огромного конгломерата уверен, что именно это — ключ к завоеванию успеха в мире бизнеса. Конкуренты часто владеют важнейшими возможностями и знаниями, которые могут помочь развивать ваши собственные начинания. Поэтому Брэнсон призывает всех предпринимателей помириться и даже подружиться со своими врагами.

1. Мыслите горизонтально

Владение разными видами бизнеса помогает дополнять их и помогать их взаиморазвитию. Ричард Брэнсон начал с журнала Student, заработал на этом деньги, купил звукозаписывающую компанию, а потом накопил достаточно средств на приобретение студии звукозаписи. Затем он начал использовать свой журнал для привлечения исполнителей на студию, а их записи — продавать в своем магазине музыкальных пластинок и кассет. Этот горизонтальный тип мышления помог бизнесмену создать три успешные сферы, которые помогали работе друг друга.

Ричард Брэнсон прошел долгий путь от молодого владельца журнала до главы огромной бизнес-империи. Мировое признание и успех никогда не падают на голову с неба, а достигаются путем упорного труда и креативного мышления. Работая с людьми, нужно самому оставаться человеком и не терять голову и достоинство из-за заработанных денег. Десять правил лидера Virgin Group помогают ему быть успешным в бизнесе и не терять уважения среди подчиненных.

О человечности и приземленности Ричарда Брэнсона свидетельствует курьезный случай, который рассмешил весь мир. Основатель компании Virgin, проиграв спор директору авиакомпании AirAsia Тони Фернандесу, вошел в роль стюардессы. Глава огромного конгломерата старательно исполнял все обязанности бортпроводницы, одевшись в женскую униформу и даже сделав макияж.