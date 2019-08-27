Где пройдет граница Европы? 5 Дмитрий Савич, пресс-служба БНК

27.08.2019, 14:20

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Выбирать нам и выбирать сейчас.

Можем ли мы называть Беларусь европейской страной?

Думаю, не просто можем, но и должны. Если, конечно, хотим жить по-европейски, культивировать на своей земле ценности, традиции и достижения нашей великой цивилизации.

Географически мы сердце Европы, ментально - ее восточное пограничье. Не западное, северное или южное, где эта часть света омывается морями и океанами, отделяющими ее от других цивилизаций, а то, где нет четкой, «осязаемой» границы. Самое опасное и неспокойное. Всю свою историю мы были форпостом Европы, принимали на себя удары гуннов, монголов, а затем и их наследников — московских царей и большевиков. Уклад жизни там, в бескрайних степях, другой. Минимальная ценность человеческой жизни и огромные пространства сформировали специфический менталитет, отличный от нашего. Постоянное расширение подконтрольной территории — его суть.

Последним европейским государством, частью которого являлись наши земли, была Речь Посполитая. Республика в переводе с латыни. Эта страна, объединившая братские народы — литовцев, латышей, белорусов, украинцев, поляков - несколько столетий защищала Европу от вторжений орд кочевников с востока, от расширявших свои границы Российской и Османской империй. А взамен получала передовые технологии, научную мысль и гуманистические ценности.

В конце XVIII века эта цитадель пала. Беларусь была оккупирована Россией, и уже другие европейские страны вступили в прямое соприкосновение со Степью. Наши предки каждые 30 лет поднимали восстание и с оружием в руках боролись за свободу. Провозгласили независимость в 1918 году и восстановили в момент распада Советского Союза. Пытались вернуть Беларусь туда, где она находится географически — в Европу. Мы сегодня продолжаем то, что они начали.

Столетиями Европа создавала то благополучие и достаток, в котором живет сейчас. Это стало возможно тогда, когда было построено общество, свободное от диктатуры и ставящее человеческую жизнь и личность выше интересов государства. Беларусь этим сейчас похвастаться не может. Мы получаем нищенские зарплаты и пенсии, не можем найти достойную работу. В стране сформировался привилегированный класс госчиновников, пользующихся бюджетными ресурсами государства по своему личному усмотрению и эксплуатирующий все остальное население.

Свобода слова уничтожена, законный парламент был разогнан и заменен сборищем «кивающих болванчиков». Узурпатор и его окружение занимаются тем, чем занимались все те же турецкие янычары и ханские баскаки. Грабят и разоряют оккупированную страну и ее население.

История показывает, что сами они не остановятся, пока захваченная территория не превратится в пустыню. Показывает, что остановить их можно и нужно. Что только от нас зависит, где пройдет восточная граница Европы — под Брестом или под Смоленском.

Выбирать нам и выбирать сейчас.

Дмитрий Савич, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», пресс-служба БНК