La Croix: Россия в конечном счете останется у дверей G7 1 27.08.2019, 14:33

1,318

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Главы «семерки» в Биаррице сделали важное замечание.

"Главы государств G7, в конечном счете, решили, что этого делать "нельзя". В ходе церемонии открытия саммита в Биаррице в субботу, 24 августа, они рассмотрели вопрос о кризисе на Украине и сочли, что "слишком рано возвращать Россию за стол переговоров" G7. С другой стороны, они сошлись во мнении, что "большая семерка укрепляет диалог и координацию с Россией по поводу текущих кризисов", - пишет корреспондент французского издания La Croix в Биаррице Ален Гиймоль (перевод — inopressa.ru).

"Накануне саммита в Биаррице президент США Дональд Трамп выразил мнение, что было бы "гораздо разумнее", если бы Россия приняла участие в предстоящем саммите. "Многие темы, которые мы обсуждаем, имеют отношение к России. Я бы хотел, чтобы она вернулась в G8", - заявил он. И не поставил никаких условий для такого возвращения", - передает автор статьи.

"(...) Канада, Германия и Великобритания однозначно высказались против возвращения России. Президент Франции принял Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа. Он рассудил, что присоединение России к G8 станет "уместным в долгосрочной перспективе", однако в качестве условия он выдвинул существенный прогресс в урегулировании украинского кризиса", - указывает журналист.

"(...) Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет возобновить диалог с Россией. Но пока Владимир Путин не ухватился за эту протянутую руку. Париж и Берлин хотели бы призвать его к деэскалации на востоке Украины. Таким образом, этой осенью возможно состоится четырехсторонний саммит, и первым шагом на этом пути может стать обмен пленными, который должен состояться в ближайшие дни", - комментирует Гиймоль.

"Между тем, главы государств, присутствовавшие в Биаррице, отметили, что Россия не сделала ничего, что послужило бы обоснованием для ее восстановления в G7, - говорится в публикации. - Яснее всех по этому поводу выразился Дональд Туск. Председатель Европейского совета, прибывший в Биарриц, полагает, что "причины, по которым Россию перестали приглашать в 2014 году, все еще актуальны. Но появились и новые причины".

"Он также упомянул то, что российский военно-морской флот оказывает давление на Украину в Керченском проливе, у входа в Азовское море, где Россия построила мост, соединяющий материк с Крымом", (...) - отмечает LaCroix.

Кроме того, Дональд Туск заявил: "Когда Россию пригласили в G7, то руководствовались именно идеей о том, что эта страна идет по пути правового государства. Кто может серьезно утверждать, что Россия идет по этому пути сегодня?"

"Дональд Трамп, со своей стороны, не передумал. Но он, похоже, стал прислушиваться к несогласию большинства других глав государств. Выступая после встречи с Ангелой Меркель в понедельник утром, он сказал, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в Майами. И отказался сказать, будет ли отправлено приглашение Владимиру Путину, когда сам он будет распорядителем повестки дня как президент страны-организатора, - указывает автор статьи. "Я испытываю искушение пригласить его. Но на данный момент между нами нет договоренности. Посмотрим, что получится", - сказал Трамп.