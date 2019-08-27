Белорусский бизнес снова оказался в тяжелой ситуации из-за «таежного союза» 2 27.08.2019, 14:44

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Всему виной - новая инициатива российских чиновников.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии о введении маркировки обуви в странах ЕАЭС угрожает белорусскому бизнесу, пишет председатель Совета РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко для сайта «Белорусы и рынок».

Суть решения — маркировка по стандартам, единым для всех участников союза. Должна быть промаркирована вся произведенная на территории ЕАЭС продукция, которая импортируется или экспортируется. Однако в нашей стране данный инструмент абсолютно не нужен: всех вполне устраивают контрольные знаки, введенные еще в 2007 году.

Возмутительницей спокойствия стала Российская Федерация. Именно она выступила с предложением ввести новые маркировочные схемы, коды, программы и проч. Белорусским властям это не особо понравилось, однако в силу тесных экономических связей и немалой зависимости от России наша страна и другие члены ЕАЭС были вынуждены подписаться под данной инициативой. Поэтому в ближайшее время будет маркироваться не только обувь, но и одежда и другая продукция легкой промышленности. Помимо того, они будут отслеживаться в электронной системе.

К сожалению, мы стали заложниками инициатив российских чиновников. 90 % предпринимателей, опрошенных РОО «Перспектива», отметили, что работать будет практически невозможно. Российские ИП тоже не знают, как будут трудиться. Единственное, что известно сегодня: нельзя ввозить и реализовывать немаркированный товар.

Это будет иметь очень далеко идущие последствия в плане санкций для малого бизнеса Беларуси. Нет сомнений, что нарушения появятся. Да и не факт, что можно будет выполнить маркировку в той же России.

Чтобы в этом убедиться, достаточно проанализировать нынешнюю проблему, связанную с получением легальных документов на продукцию: сертификатов, накладных и проч. Она не решается уже пять лет.

Маркировка — куда более сложный механизм. В России нашим предпринимателям даже нормальные документы дать не могут. Можно подумать, сейчас там все вооружатся электронными накладными и программами, введут коды товаров и обеспечат возможность отслеживать их?! Нет, конечно! Никаких перестроений ждать не стоит. В итоге пострадает только отечественный бизнес.

Что касается причин появления подобной инициативы, то все очень просто. РФ пытается укрепить свой внутренний рынок, в том числе легкую промышленность. Только вот россияне решают свои вопросы за счет других стран и, преследуя собственные интересы, объединяют рынки зависящих от них членов ЕАЭС.

Если говорить официальным языком, все делается для борьбы с теневым сектором экономики. По этому поводу могу сказать лишь одно: несмотря на наполеоновские планы, великая Россия до сих пор не в состоянии навести порядок даже на двух оптово-розничных рынках («Садовод» и «Люблино») в Москве. Там просто бардак: невозможно получить даже нормальные документы.

Пусть РФ начнет с малого и сделает так, чтобы все предприниматели работали прозрачно. Только вот никто не хочет этого делать. Видимо, есть причины.

Выходит, с одной стороны, борьба с теневым сектором экономики, а с другой — коррупция. К российской стороне обращались и наши власти, и РОО «Перспектива» с просьбой навести порядок на вышеуказанных рынках. Однако в Москве не в силах что-либо сделать. Пока проблема не будет устранена, и те, кто не выполняет законы, не будут наказаны, порядок и дисциплина, в том числе в вопросах маркировки, не появятся.

Наши чиновники прекрасно понимают ситуацию и сами не в восторге от нее. Некоторые даже ездили в Российскую Федерацию и оценивали готовность к маркировке продукции. Они были удручены тем, что увидели. Тем не менее из-за экономической и политической зависимости Беларусь была вынуждена согласиться с восточной соседкой.

Конечно, отечественные чиновники пытались привести доводы о том, что в нашей стране уже есть система, которая устраивает всех. Однако России нужен Советский Союз, чтобы замкнуть на себе экономику других государств. Именно это сейчас и происходит. Теперь дошла очередь до легкой промышленности.

Честно говоря, непонятно, что в данной ситуации делать нашему правительству, ведь, подписав документ, чиновники продемонстрировали свою позицию и теперь должны исполнять обязательства. Еще один вопрос: что делать бизнесу как в Беларуси, так и в России? И это более важный вопрос.

Я убежден: отечественный предприниматель не должен нести ответственность за российского производителя. Поэтому белорусские власти должны решить, сечь голову своему бизнесу или вновь поднимать вопрос на межгосударственном уровне.