Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц мира 1 27.08.2019, 15:01

Тейлор Свифт

Она заработала $185 миллионов.

Журнал Forbes представил традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году. В этот раз первое место заняла 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт, пишет «Новое время».

Как говорится в рейтинге, доход Тейлор Свифт до вычета налогов с июня 2018 года по июнь 2019 года составил 185 млн долларов. Большую часть ее дохода принес концертный тур Reputation Stadium, который дал рекордные 266 млн долларов. Также она заключила миллиардный контракт с подразделением Universal Music Group — Republic Records.

Второе место рейтинга — у Бейонсе, которая в 2019 году заработала всего 81 млн долларов. Ее доходы сформировали гастрольный тур с супругом, рэпером Jay-Z, и альбом Homecoming.

На третьем месте уроженка Барбадоса Рианна с 62 млн долларов. Большую часть этой суммы принесла певице компания Fenty Beauty, которая в этом году создала совместное предприятие с французской компанией-производителем предметов роскоши LVMH.

Замыкают первую пятерку этого года Кэти Перри и Пинк, заработавшие 57,5 и 57 млн долларов соответственно.

Топ-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии Forbes:

Тейлор Свифт

Бейонсе

Рианна

Кэти Пэрри

Пинк

Ариана Гранде

Дженнифер Лопес

Леди Гага

Селин Дион

Шакира