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Болтон: Встреча Трампа и Зеленского состоится в Варшаве

  • 27.08.2019, 15:13
Болтон: Встреча Трампа и Зеленского состоится в Варшаве
Джон Болтон
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты США и Украины встретятся в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Болтон заявил журналистам во время своего визита в Украину.

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны», — заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У президента уже были две очень теплые беседы с Зеленским и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, несмотря на занятость в церемониях », — сказал советник.

Болтон находится с визитом в Украине 27−29 августа. Чиновник надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.


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