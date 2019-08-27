Болтон: Встреча Трампа и Зеленского состоится в Варшаве
- 27.08.2019, 15:13
Президенты США и Украины встретятся в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны.
Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Болтон заявил журналистам во время своего визита в Украину.
«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны», — заявил он.
Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.
«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У президента уже были две очень теплые беседы с Зеленским и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, несмотря на занятость в церемониях », — сказал советник.
Болтон находится с визитом в Украине 27−29 августа. Чиновник надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.