Белорус в Таиланде: Здесь Учитель может купить машину и построить дом 27.08.2019, 15:39

Белорус приехал в Таиланд как турист, но опоздал на самолет и остался жить в Стране улыбок.

Бывший банкир Александр Байдун с 200 долларами в кармане кардинально изменил свою жизнь и стал учителем английского в местном городке. Портал «ЗаграNица» расспросил Александра о новой жизни, впечатлениях от школы и отношениях с тайскими учениками

- Вы приехали в Таиланд отдохнуть, а сейчас живете и работаете тут. Были порывы вернуться домой в Гомель?

- Если честно, то сейчас мне снятся кошмары, как я возвращаюсь в Гомель. И это далеко не аллегория или литературный прием — от одной мысли становится плохо. Я откладываю поездку домой раз за разом. Сперва собирался навестить семью и друзей в октябре, потом перенес затею на январь, а сейчас планирую лететь в апреле. Короче говоря, порывов вернуться не было и нет.

- В своем блоге вы писали, что Тай не подходит тем, кому нужны стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Почему так?

- В Таиланде невозможно ничего планировать. Ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Начиная с того, что в голове у твоего начальника, и заканчивая тем, какую еще гайку закрутит законодательный орган в отношении иностранцев. Но при этом здесь можно жить в полном умиротворении, как делают тайцы. Для этого надо научиться жить настоящим, получая удовольствие. И не забивать свою голову будущим, которое невозможно предугадать.

Фото: facebook.com by Alexander Baidun

- Бывали случаи недопонимания с тайцами?

- Как-то с другом, еще будучи туристами, мы зашли в недорогое кафе в Паттайе. Нам показали экзотическое меню, и наш взор пал на что-то непонятное за 70 батов и рис к нему за 20. Когда мы закончили, я попросил счет и насторожился: мне протянули не чек, а калькулятор. В нем значилась цифра 360 батов, хотя логично, что за двоих мы должны были отдать 180. Я взял ручку и на листе бумаги расписал официантке, как школьнице: 70 + 70 + 20 + 20 = 180. Тогда я услышал ответ, который четко давал понять, что нас держат за идиотов и просто хотят вытянуть из нас деньги. Официантка сказала: «Вы смешали рис с другим блюдом, а оно стоит 180!». Более глупый ответ подобрать было сложно. С трудом сдерживая эмоции и выдавливая улыбку, я предупредил, что буду звонить в туристическую полицию. В ответ на их смех я набрал номер, чуток приоткрыл дверь, чтобы объяснить стражам порядка наше местоположение — и улыбки тайцев как рукой сняло. Они прервали мой разговор и начали кричать, чтобы мы выметались. Я настаивал, чтобы они забрали свои законные 180 батов плюс чаевые, но им уже было не до денег. Вот так мы поели бесплатно. К счастью, подобных ситуаций я больше не встречал.

- А правда, что работа преподавателя в Таиланде считается крайне престижной?

- Да, правда. Работа преподавателя очень престижна и уважаема. Много моих учеников хотят стать учителями или медсестрами. Вы можете такое представить в странах СНГ? Зарплата у преподавателей достойная, есть пенсия. Напомню, что пенсию в Таиланде имеют лишь некоторые категории граждан. Учитель может позволить себе купить машину, построить дом. Причем дом и машина — цель, а не заоблачная мечта. Однажды я спросил без полугода выпускницу (ей 18 лет), с которой у нас взаимная симпатия:

— Представь, что ты окончишь школу. Мы ведь сможем попробовать строить отношения?

Фото: facebook.com by Alexander Baidun

— Нет, потому что ты Учитель. Ты богатый, а я нищая, из бедной семьи. Зачем я тебе такая?

В представлении тайца учитель не просто в почете, а еще и богат. Хотя правильнее сказать — обеспечен.

- Насколько непосредственные вообще отношения между учеником и учителем?

- На этот вопрос можно отвечать бесконечно. Конечно, всегда видно, что ученик изо всех сил старается проявить уважение. Он всегда дает понять учителю, что ниже него по иерархической лестнице. Но если учитель станет авторитетом заслуженным, а не назначенным, вы это почувствуете сразу. Когда я только пришел работать, то чувствовал, что я здесь абсолютно никто. Хоть ученики делали всё согласно традициям, это было не то. Теперь же мне удалось заслужить уважение многих учащихся, и я вижу проявления искренней любви. То кукурузинку принесут, то пончик, то песню споют. На уроках теперь не нужно орать — достаточно сказать, что болит голова, и ученики замолкают. Однако есть и проблемные дети — мне кажется, им на всех плевать.

- А между преподавателем и родителями?

- Это просто сказка! В первый день работы родители подарили мне набор постельного белья и новенький вентилятор. Мне делают скидки на всё, что только можно. Но я работаю в городе с населением 9000 человек. Быть может, в крупных городах всё несколько иначе. В любом случае, с родителями у нас самые лучшие отношения. Меня даже полицейские никогда не останавливают: каждый знает, что я учитель и учу если не его сына, то сына друга. Притом известно, что у меня нет прав.

- Что вы думаете об иерархии ученик-учитель? Она полезна или уже архаична?

- Подобная иерархия мне нравится. Хотя нашумевший случай избиения учителем ученицы вопиющий. Конечно, это ужасно! К счастью, таких инцидентов за 10 лет опыта коллеги-немца в моей школе не было. Я общаюсь с тайскими учителями, которые когда-то сами были учениками. И могу сказать, что они абсолютно адекватные, с чувством юмора люди. Поэтому я бы не судил о системе по единичным случаям.

Фото: facebook.com by Alexander Baidun

- В блоге вы писали, что в Таиланде препятствуют возникновению отношений между учеником и учителем. Почему?

- С моей точки зрения, в любой стране бывают случаи, когда ученик влюбляется в учителя и наоборот. Но в Таиланде это табу. Даже если речь о 23-летней студентке и ее преподавателе! В моем случае меня просто предупредили на словах, но частные школы нередко прописывают в контракте, что в случае, если учитель влюбится в ученицу, он обязан немедленно доложить об этом руководству. Тогда школа подыщет новое место работы по-хорошему. В противном случае вас ждет увольнение с позором и невозможность работать на территории Таиланда.

- Некоторые считают дискриминацией присутствие в программе трудовой практики — шитья и кулинарии для девочек, довоенной подготовки для мальчиков. В Таиланде есть такое разделение?

- В Таиланде такое разделение есть. Но никто не думает возражать против сложившейся системы. Да и я с этим согласен. Разве плохо, что девочка умеет шить, вязать, готовить, а мальчик знает азы военного ремесла? Хотя тут девушки, если хотят, могут наравне с парнями стрелять, бегать по окопам и решать тактические задачи. Но таких немного. А вот элементарную строевую подготовку — налево, направо, смирно и т.д. — девочки тоже учат. Мы их называем «скаутами». Судя по смеху и улыбкам, им это нравится.

- Сейчас в некоторых странах отменили красную пасту для заметок учителей, оценки держат в тайне, а хулиганов на родительских собраниях не «песочат». Как вам такие перемены и намечается ли подобное в Таиланде?

- Такие перемены мне не по душе. Оценка — это не только индикатор знаний ученика, но и стимул, поощрение. В школе мне не давалась история. Не мог запомнить даты, последовательность, то есть хронологию. Однажды учитель поставил мне «пять» только потому, что я всегда хоть плохо, но готовился. И меня это вдохновило! Я поверил в себя, и оценки у меня стали только «пять». Предмет стал даваться легко и с интересом. В Таиланде очень сложная система оценивания, в двух словах не объяснишь. Но я всегда говорю ученику оценку и объясняю, почему именно так. Также даю ему понять, что это не диагноз и можно всё исправить. Вселяю в него надежду, что он ничем не хуже других и всё у него получится, пусть не с первого раза.

Фото: facebook.com by Alexander Baidun

Мой глава департамента иностранных языков четко дал понять, что оценки важны и надо доводить их до учеников. Здесь нет дневников, зато есть журнал. И школьники всегда могут поинтересоваться оценками — даже через «Фейсбук» у меня напрямую. Часто они хотят исправить свой результат, и я им даю задание. Еще нравится, что я всегда могу изменить оценку. Если я поставил плохую отметку за предыдущий семестр, но вижу, что ученик стал очень сильно стараться, то могу ходатайствовать об изменении его оценки в прошлом семестре и не портить итоговый результат за год. Правда, такие случаи редки.

- Можете сравнить тайскую школу с белорусской — какая более прогрессивная, от какой больше толку и почему?

- Это вопрос на целую статью! (Смеется.) Так получилось, что я учился в четырех школах Беларуси, поэтому мне есть о чем судить. Если очень коротко, то в Беларуси нравится дисциплина, а в Таиланде — гибкость. В Беларуси родители регулярно делают взносы, пусть и неофициально, а в Таиланде все расходы берет на себя государство. Оно покупает детям форму, обувь, даже рюкзаки, я уже молчу о ремонте классов. Не нравится мне в Таиланде, что я не всегда могу поставить ученику плохую оценку — есть определенный минимум. Что же касается процесса образования, это очень емкий вопрос. Невозможно ответить на него в рамках интервью.