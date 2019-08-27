Полузащитник брестского «Динамо» из Казахстана получит белорусский паспорт

Полузащитник брестского «Динамо» из Казахстана получит белорусский паспорт1
- 27.08.2019, 16:06
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Ранее он отклонил вызов в сборную Казахстана на отборочные матчи ЧЕ-2020.
Казахстанский полузащитник брестского "Динамо" Владислав Васильев в скором времени получит право выступать за сборную Беларуси, пишет "Прессбол".
Ранее стало известно, что футболист отклонил вызов в сборную Казахстана на отборочные матчи ЧЕ-2020, сославшись на желание сосредоточиться на выступлении за клуб.
Сейчас у Васильева в Беларуси вид на жительство. В январе он женился на Ирине Белявской, дочери тренера "Энергетика"-БГУ Владимира Белявского, под руководством которого и играл до отъезда в Брест. В связи с женитьбой Владислав скоро получит белорусский паспорт, а вместе с ним — право выступать за сборную Беларуси.