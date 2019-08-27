В США показали первого детеныша южного носорога, рожденного из пробирки 27.08.2019, 16:12

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Счастливых маму и ребенка сотрудники зоопарка показали публике.

В зоопарке Сан-Диего (Калифорния) показали первого в Северной Америке детеныша южного белого носорога, зачатого при помощи искусственного оплодотворения, родившегося в конце июля этого года, пишет «Вокруг света».

Счастливых маму и ребенка сотрудники зоопарка показали публике. Также они комментировали событие, назвав его важным шагом на пути к восстановлению популяции северных белых носорогов. В мире их осталось всего два, и это самки. Одна из них – мама маленького носорога из зоопарка Сан-Диего.

Последний самец вида умер год назад. А вообще южных носорогов осталось около 18 тысяч. Их популяция стремительно сокращается из-за браконьерства.

Ученые надеются, что носорог Виктория станет одной из шести суррогатных матерей южных белых носорогов, которые в ближайшие 10-20 лет смогут выносить и вскормить детенышей северных белых носорогов, зачатых из пробирки.

Роды у матери детеныша Виктории длились полчаса. А оплодотворили ее искусственным путем в марте 2018 года замороженной спермой южного белого носорога Маото. После чего Виктория вынашивала потомство в течение 493 дней.

Также портал отмечал, что из-за своих ценных рогов носороги издавна находились под прицелом браконьеров. Потому сегодня все подвиды этих животных нуждаются в возрождении. Южные носороги занесены как находящиеся под угрозой исчезновения в Красный список Международного союза охраны природы. Защитники природы говорят, что носороги важны для выживания многих других видов из-за той роли, которую они играют в озеленении своей естественной среды обитания.