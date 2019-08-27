Дневник солдата: Задумайтесь, ваши дети будут служить в такой армии 10 27.08.2019, 16:31

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Иллюстрационное фото

Это все происходит прямо сейчас.

В Telegram появился канал "Белорусская кухня", который ведет солдат срочной службы. Канал ведется в форме дневника. Публикуем одну из заметок белорусского солдата cрочной службы:

- Даже не знаю с чего начать... Начну с истоков. Полное разоблачение с указанием фамилий, а что - неплохая идея, но не в нашей стране! Изначально проект задумывался, как справочник грехов отдельно взятых личностей со звездами на плечах, для привлечения их к ответственности за их неправомерные действия.

Гласность - круто. Пока руководство думает - мы делаем. И все те, кто в недавнем времени проходил срочную военную службу, либо служит, понимают - это правда, написанная черным по белому. Для отдельных лиц она очень дорого стоит, поэтому они идут по головам и сделают все, чтобы человек заткнул свой рот.

С такими людьми столкнулся мой товарищ , один из модераторов этого Telegram-канала . Ему объявили 10 суток ареста и уже завтра он отправляется на бесплатный курорт. Официальная причина - нарушение 245 приказа (использование неуставных технических средств связи, это нарушение с недавнего времени, не является причиной для ареста), неофициальная - заноза в заднице, которая пишет непатриотические вещи о ВС РБ. Это ему сказал один из господ, с зарплатой 1500р, Патриот с большой буквы! Я бы посмотрел на него, если бы у него была зарплата 400 рублей, куда бы он засунул свой патриотизм.

У меня к Вам вопрос, величайший патриот. Когда вы с товарищем покидали пределы воинской части еле ноги перебирая, наблевав на плитку, о чем думали, о РОДИНЕ?

Истинный патриот готов к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. В данной ситуации патриотом я считаю своего товарища, который попытался пролить свет на все это г...но, а напоролся на нож. Пьяный господин, получив пинок вышестоящих генералов, немедленно вызвал солдата на ковер, а дальше приложив два пальца к вискам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сказал: "Вы, солдаты - расходный и тупорылый ресурс, который нужно отстреливать. Был бы сейчас 41 год , тогда твоя жизнь стоила 38 копеек , а знаешь почему 38? Стоимость пули - 38 копеек".

Это все происходит прямо сейчас! Задумайтесь, ваши дети будут служить в такой армии. Будут подчиняться некомпетентным людям в погонах и терпеть унижение с их стороны. Все будет! Нельзя оставаться равнодушным вокруг обстановки, которая сейчас там складывается! Представьте, какого сейчас его матери, отцу, девушке, но всем из руководства все равно на тебя, твоя жизнь стоит 38 копеек. Я знаю, что Вы читаете и думаете, что на этом все заглохнет? Как Вам спится по ночам, "уважаемые" господа, посадив из-за правды человека?