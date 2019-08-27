Япония: Северная Корея разрабатывает ракеты нового типа 27.08.2019, 14:51

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Министр обороны Японии прокомментировал недавний запуск ракет в КНДР.

Северная Корея занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем противоракетной обороны. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на японское издание Nippon.com

Министр обороны Японии Такеси Ивея отметил, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа.

По словам министра обороны Японии, Северная Корея, запуская ракеты одна за другой, возможно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение, уточняет издание Jiji Press.

"Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки", - cказал он.