Белорусский картофель обвалил цены в Украине 2 27.08.2019, 16:50

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Цена на картофель показала самое большое падение в сезоне.

Импорт картофеля из Беларуси, а также начало уборки в личных хозяйствах вызвали снижение цен на эту культуру в Украине в последние дни. Об этом сообщили аналитики Eastfruit.

В конце прошлой недели цены на украинский картофель оставались самыми высокими в регионе. Однако к концу 26 августа цены в Украине стали уже ниже, чем в соседней Польше.

Среди факторов падения цен аналитики называют увеличение предложения продукции на рынке и уборку картофеля населением.

«Разница в цене на картофель в Украине и Беларуси на предыдущей неделе была достаточной для активизации поставок на украинский рынок продукции из соседней страны, что привело к увеличению предложения на рынке и начало подталкивать цены», – говорят в «Истфрут».

Кроме того, население традиционно заготавливает картофель во время национальных праздников, что также привело к резкому увеличению предложения картофеля на рынке.

В среднем картофель подешевел на 2 — 2,5 гривны (16 — 20 белорусских копеек), что является самым резким падением цен в этом сезоне. Однако эксперты отмечают, что уровень цен на картофель остается очень высоким.

В прошлом году в то же время цены на него в Украине, России, Беларуси и Польши были практически одинаковыми – около 14-15 американских центов за кг. В настоящее время такой уровень цен только в Российской Федерации – там картофель продается по цене 16-18 центов за кг.

Урожайность в этом году будет ниже, чем в прошлом, в основном из-за погодных условий.