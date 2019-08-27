Что думают ученые о пяти самых популярных диетах 1 27.08.2019, 17:19

Действительно ли все диеты выполняют поставленные задачи?

Заметили, что в вашем городе стало больше фалафельных и кофеен, а молодежь на улицах держит в руках стаканы с густой жижей яркого цвета? Да, теперь многие заведения общественного питания разбираются в разных сортах веганства и вегетарианства, поскольку спрос на здоровую пищу резко увеличился в последние годы, пишет «Новое время».

В спорах о здоровом питании редко бывают выигрышными советы даже самых авторитетных фуд-блогеров, поэтому многие люди до сих пор скептически относятся к новому популярному тренду с многочисленными вариациями полезных диет.

Зачастую, списки употребляемых продуктов, подсчет калорий и определение периодичности приема пищи нужны для того, чтобы сбросить лишний вес, поддерживать физическую форму или улучшить свое состояние здоровья. Но, действительно ли все диеты выполняют поставленные задачи и приносят пользу?

Какие диеты являются самыми популярными среди миллениалов (людей в возрасте от 18 до 29) в 2019-м, и что о таких рационах думают ученые. В опросе приняли участие 1037 респондентов.

Низкоуглеводная диета — 30% опрошенных

Самая популярная диета среди молодежи, которая должна помочь сбросить вес, предусматривает отказ от сахара, алкоголя, хлебобулочных изделий, многих овощей, ягод, зернобобовых и многих других продуктов, которые содержат углеводы.

Вместо этого адепты низкоуглеводных диет добавляют в свое меню полезные жиры, белки и углеводы с высоким содержанием клетчатки.

Правда, согласно недавнему исследованию Европейского сообщества кардиологии, в рамках которого ученые проанализировали почти 25 тыс. взрослых людей в США, снижение углеводов в рационе повышает риск преждевременной смерти на 32%.

Так что придется выбирать — либо лишний вес, либо лишние годы жизни.

Низкокалорийная диета — 22% опрошенных

Вторая по популярности диета среди миллениалов может принести больше пользы, чем отказ от углеводов.

В этом случае — все просто: свои обычные порции пищи нужно сократить в два, а то и в три раза. Как ни странно, такой гастрономический аскетизм может привести к повышению уровня энергии организма и снизить вероятность болезней.

Ученые, которые исследовали клеточный метаболизм, пришли к выводу, что организмы людей, которые сократили свой рацион всего на 15% на два года, старели медленнее, чем те, кто не менял свои диетические привычки.

Не хватает денег на то, чтобы досыта насладиться любым блюдом? Не беда. Зато вы проживете немного дольше. И умрете здоровым.

Кетогенная диета — 18% опрошенных

Конечно, какие миллениалы без авокадо? Приверженцы кетогенных диет увеличивают потребление жиров и белков, но также отказываются от многих углеводов.

Такая диета позволяет людям сократить потребление сахара и снижает риски появления диабета. Но, из-за отказа от многих фруктов и овощей, группы хипстеров, которые едят не более двух яблок в день, также повышают свои шансы умереть раньше времени.

Об этом свидетельствует исследование ученых из Бостонской клиники женского здоровья.

Питательная диета — 16% опрошенных

В отличие от предыдущих, целью питательной диеты может быть набор веса, и те, кто решил ее попробовать, могут побаловать себя лишними калориями, сахаром и жирами.

Такая диета основана не на ограничениях, а на том, чтобы равномерно употреблять высококалорийные продукты, поскольку неправильный или слишком быстрый набор веса может быть опасным для организма.

«Учитывая широкую доступность готовых продуктов, для человека на диете может быть трудно определить правильный размер порции, так как эти блюда могут быть огромными», — говорит диетолог Лаура Мэннинг.

Поэтому питательные диеты часто сопровождаются периодическими встречами с личными тренерами, которые помогают составить рацион и поддерживать необходимый вес. Только помните, что такие тренеры не всегда являются профессиональными медиками.

Диета с низким содержанием жиров — 14% опрошенных

Эта диета давно является одной из самых популярных, и, в отличие от питательного рациона, предусматривает серьезное ограничение продуктов питания.

Большинство из подобных диет, как, к примеру диета Орниша, предусматривают максимальное снижение жиров из общей нормы калорий, исключения мяса, рыбы, масла, авокадо, семечек, орехов, жирных молочных продуктов, сладкого, алкоголя и т. д.

Но, и здесь все неоднозначно: свежие исследования снижения жиров в рационе демонстрируют повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, анкетирование более 68 тыс. людей в 2015-м показало, что диеты с низким содержанием жиров не помогают людям сбросить больше веса, чем другие диеты.