Белорусскую чемпионку мира по бегу подозревают в применении допинга 3 27.08.2019, 17:38

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Марина Арзамасова

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований.

Спортсменку подозревают в нарушении антидопинговых правил. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

31-летнюю белоруску подозревают в применении запрещенного вещества.

В 2015 году Марина Арзамасова завоевала титул чемпионки мира в беге на 800 метров. Также она была чемпионкой Европы 2014 года в аналогичной дисциплине.