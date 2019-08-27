Майор литовской армии: Кремль постоянно готовит провокации 2 27.08.2019, 18:08

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Что произошло на границе Литвы и России?

Литовские пограничники задержали двух вооруженных пистолетами сотрудников погранслужбы ФСБ России. Сами задержанные утверждают, что заблудились. Cайт Charter97 обсудил эту ситуацию с майором литовской армии в отставке Дарюсом Антанайтисом.

- Как вы могли бы прокомментировать то, что двое вооруженных пистолетами россиян пересекли литовскую границу?

- Вполне могли иметь место два фактора: или в российской погранслужбе гигантский беспорядок, когда кто угодно из вооруженных огнестрельным оружием пограничников может забрести куда ему вздумается и оказаться на территории Литвы, или мы имели дело с запланированной провокацией. Провокацией, когда вооруженные представители военной структуры чужого государства пересекли границу Литвы и углубились на ее территорию.

- Российские пограничники утверждают, что они реагировали на нарушение с российской стороны и банально заблудились.

- Частично я уже ответил на этот вопрос. Хотя я и упомянул о том, что возможно всему виной бардак в российской погранслужбе, но я склоняюсь ко второй версии – провокации. Граница хорошо обозначена, четко видно, где находится литовская территория. Поэтому утверждения российских пограничников о том, что «мы шли, шли и случайно заблудились», по меньшей мере — наивные. Еще большей наивностью было бы верить в их слова. На самом деле, сколько человек со стороны Россий в этот раз пыталось пересечь государственную границу Литвы – один, два или несколько десятков — это не важно. Важно другое: они попытались пересечь границу — их задержали. Это указывает на то, что система защиты государственной границы действует достаточно хорошо.

- Насколько нормальна ситуация, когда пограничники одной страны по ошибке попадают на территорию другой страны, как случилось в этот раз?

- Это совершенно ненормально и более того, это неприемлемо. Тем более, что Россия прекрасно известна тем, что начинает с малого — со случайно заблудившихся пограничников, а затем получается так, как с Грузией или Украиной.

- Каким образом в Москве могут воспользоваться таким случаем с заблудившимися пограничниками?

- Насколько мне известно, нарушивших государственную границу Литвы российских пограничников уже передали российской стороне. В случае если бы их задержали на более долгий период, Россия, например, могла бы заявить, что литовские cпецслужбы похитили и удерживают российских пограничников. Затем Кремль мог бы начать требовать их освободить, начать угрожать теми или иными мерами. Кремлевские стратеги вполне могли бы попытаться устроить крупный международный скандал.

- Раз нарушителей задержали, значит охрана государственной границы достаточно эффективная и усиливать ее не требуется?

- Защиты государственной границы никогда не бывает слишком мало, так как усиление охраны границы — это бесконечный процесс. По моему мнению, случай, о котором мы с вами говорили подсказывает то, что требуется быть внимательными к тому, что делают и предпринимают товарищи из Кремля. Поэтому требуется постоянно инвестировать в средства защиты границы, тем более, что Москва в любой момент готова к провокациям.