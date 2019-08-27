Татьяна Малащенко о законе Равкова: Наши ребята будут отдавать свой ум другим странам 2 27.08.2019, 18:22

Татьяна Малащенко

И-за абсурдной политики властей молодые белорусы будут отдавать свои силы другим странам.

Координатор Белорусской христианской демократии в Барановичах Татьяна Малащенко будет участвовать в парламентской кампании, «чтобы иметь возможность и полномочия помогать на законодательном уровне возрождению белорусского языка и культуры, возвращению исторической правды», передает официальный сайт БХД.

Активистка отметила, что в Барановичах нет ни одной группы, ни одного детского сада, где дети могли бы учиться по-белорусски. Были проблемы с образованием белорусских классов в школе.

Это, по словам Татьяны Малащенко, является одной из причин отъезда белорусских молодых людей на обучение за границу.

«И теперь это будет расширяться. Наши молодые ребята будут уезжать из страны, так как 10 августа вступил в силу закон Равкова. Наши ребята, наш большой потенциал будет уезжать и отдавать свой ум, свои силы другим странам. Будут вкладывать свою силу в чужую экономику», - отметила активистка.

По ее мнению, нужно сделать так, чтобы белорусская молодежь оставалась на родине. А для этого нужно сделать так, чтобы у них было лучшее образование.

«Надо сделать так, чтобы наше образование и воспитание были настоящего европейского уровня», - подчеркнула Татьяна Малащенко.

Она также призвала создавать белорусские сады, группы и классы и присоединяться к кампании БХД.