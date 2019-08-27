Болтон предупредил Украину об опасности инвестиций Китая 3 27.08.2019, 18:40

Джон Болтон

27 августа советник по вопросам национальной безопасности США прибыл с визитом в Киев.

Советник по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Болтон постарается убедить правительство Украины в том, что сотрудничество с Китаем опасно. Об этом он заявил в комментарии "Европейской правде" во время визита в Украину.

Болтон надеется, что украинская власть учтет возможные последствия инвестиций Китая в чувствительных секторах. Он добавил, что, может быть, Украина сделает выбор с лучшими последствиями для граждан страны, хотя решение будет принимать самостоятельно.

Советник по вопросам национальной безопасности США отметил, что и в США, и в Украине есть система одобрения контрактов, которые связаны с военными технологиями, и которые блокируют, если те угрожают национальной безопасности. По словам Болтона, противники или потенциальные противники не должны получить доступ к военным технологиям.

В то же время американский политик не прокомментировал сообщения СМИ о том, что США предпримут попытку заблокировать продажу завода "Мотор-Січ" и передачу технологий этой компании инвесторам Китая.

Болтон решил не отвечать на вопросы и о том, с какими последствиями может столкнуться Украина, если не прислушается к советам партнеров, однако уточнил, что дело не в наказании, а в том, что подобные контракты могут нанести вред Украине.