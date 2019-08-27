С 1 сентября в Беларуси меняются цены на сигареты 1 27.08.2019, 18:47

Подорожание составит от 5 до 10 копеек.

В Беларуси с 1 сентября подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщают в МНС. Подорожание составит от 5 до 10 копеек, пишет ex-press.by.

Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на сигареты Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet — с 2,2 до 2,25 рубля. В продаже появятся сигареты Pall Mall Demi Purple — по 2,05 рубля.

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены, но в продаже появятся сигареты Monte Carlo Evo Summer Impulse — по 2,1 рубля, Camel Compact, Camel Compact Аctivate — по 2,3 рубля, Camel Compact Аctivate Ruby — по 2,2 рубля, Winston XS Sparkling Mix — по 2,9 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» с 1 сентября снизит стоимость сигарет SOBRANIE BLACKS — с 3,8 до 3,23 рубля, сообщается на сайте МНС. При этом Davidoff Blue, Davidoff Classic, Davidoff Classic Slims, Davidoff Gold, Davidoff Gold Slims подорожают с 3,4 до 3,5 рубля, а PALL MALL SUPERSLIMS AZURE, PALL MALL SUPERSLIMS VIOLET — с 2,2 до 2,25 рубля. В продаже появятся сигареты WINSTON XS BLUE, WINSTON XS SILVER — по 2,9 рубля, MONTE CARLO EVO BLUE — по 2,2 рубля.

Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет с 1 сентября повышать цены.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1-го числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. На сколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля). При этом на второе полугодие власти планируют поднять ставки акциза на 4,7%.