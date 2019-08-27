В Вилейке молодой учитель покончил жизнь самоубийством 27.08.2019, 19:13

Артем Хорошей

25-летний житель Вилейки уехал в лес на машине 23 августа и исчез.

25-летнего жителя Вилейки, который уехал в лес на машине 23 августа и исчез, через два дня нашли мертвым. По информации МВД, молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В поисках принимали участие сотрудники милиции, спасатели, местные жители и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Сначала нашли машину, потом – тело. Это произошло в лесу около 20:00 25 августа.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Босько рассказал mlyn.by, что молодой человек работал преподавателем в Вилейском государственном колледже. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. Причина не сообщается.

Проверку по факту гибели проводит Мядельский районный отдел Следственного комитета.

Как пишет «Наша Ніва», погибшего звали Артем Хорошей, и он преподавал в колледже историю. На работу из отпуска должен был выйти 30 августа. Коллеги говорят: признаков того, что что-то не в порядке, не замечали. Артем был у них на хорошем счету.