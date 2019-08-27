«Европейская солидарность» выдвинет Джемилева на должность вице-спикера Рады 27.08.2019, 19:27

Мустафа Джемилев

Такое решение было принято избранными депутатами политсилы Порошенко на заседании 27 августа.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" выдвинет кандидатуру лидера крымскотатарского народа, действующего нардепа Мустафы Джемилева на пост вице-спикера Верховной Рады.

Такое решение было принято избранными депутатами политсилы на заседании 27 августа, рассказал избранный от "Европейской солидарности" депутат Артур Герасимов во время общения с журналистами в Киеве, канал "Прямий" вел трансляцию, передает gordonua.com.

"Сегодня состоялось заседание фракции партии "Европейская солидарность", политической силы Петра Порошенко. И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", – сказал он.

По словам Герасимова, соответствующее представление передали главе подготовительной группы, вопрос могут рассмотреть сегодня.

Джемилев до 18 мая 2019 года занимал появившуюся в 2014 году должность уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа. На досрочных парламентских выборах 2019 года был шестым номером избирательного списка "Европейской солидарности".