Путин потребовал резко сократить выдачу кредитов россиянам 4 27.08.2019, 19:45

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ЦБ РФ обрубит последний «сук», на котором «сидел» потребительский спрос.

Аппаратный спор о растущей долговой нагрузке россиян между главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и главой МЭР Максимом Орешкиным завершился в пользу Орешкина, пишет finanz.ru.

В понедельник президент РФ Владимир Путин вызвал чиновников на совещание по экономическим вопросам в Кремль, где выразил «обеспокоенность» ситуацией с доходами населения, которые, как говорил в Путин в июне, падают из-за необходимости обслуживать банковские займы.

Спустя четыре часа после окончания кремлевской встречи ЦБ и МЭР выступили с синхронными заявлениями о дальнейших мерах с целью жестко пресечь бум потребительского кредитования.

Ситуация на рынке приобретает «характер социальной проблемы», констатировало МЭР в обновленной версии макропрогноза на 2019-24 гг. В прошлом году банки выдали населению 2,727 триллиона рублей новых займов, за январь-июль 2019-го - еще 1,428 триллиона. Долг растет со скоростью 22-24% год к году - в разы быстрее, чем зарплаты.

В среднем заемщики отдают на оплату процентов и погашение тела долга 43% своих доходов, а у каждого седьмого «кредиты» съедают больше 70% заработка.

С практикой жизни в долг, которая, по данным ВЦИОМа, стала нормой для каждой второй российской семьи, будет покончено уже осенью, после того как ЦБ ужесточит нормативы. Скорость роста портфелей потребительского долга замедлится втрое - до 8% год к году, а со следующего года - до 4%, прогнозирует МЭР.

Это означает, что в денежном выражении объемы выдачи рухнут в 4,5 раза: если в последние 12 месяцев банки прокредитовали физлиц на 3 триллиона рублей, то начиная со следующего года это будет 650-700 млрд рублей в год.

ЦБ, напомним, утверждал, что «кредитного пузыря» в России нет, ссылаясь на то, что платежная дисциплина остается высокой, а просрочка по новым кредитам не превышает 2-3%. Но в июне капитулировал под давлением Орешкина, который обвинил ЦБ в некомпетентности и, очевидно, смог привлечь на свою сторону президента. В ходе «прямой линии» в июне Путин призвал центробанк «обратить внимание» на ситуацию и «не допустить» надувание пузырей.

Тогда же - в июне - ЦБ обязал банки с 1 октября рассчитывать долговую заемщика и ввел повышенные коэффициенты по кредитам для уже закредитованных клиентов. На практике это означает, что чем больше доходов вынужден отдавать заемщик на обслуживание долга, тем дороже такой кредит обойдется банку: потребуется больше капитала для выполнения обязательных нормативов.

После визита Набиуллиной в Кремль ЦБ объявил, что меры будут еще жестче. Для банков будет закрыта «лазейка» с увеличением срока кредита, чтобы «размыть» платежи на более длительный период и таким образом «вписать» его в доходы заемщика.

Перекрытие потока кредитов сулит потребительский шок, признает МЭР. Рост оборота розничной торговли, который поддерживался жизнью в долг, практически остановится: в 2020-м году он составит мизерные 0,6%. Это втрое ниже изначального прогноза (2,1%).

Но если ничего не предпринимать, экономике грозит повторение «коллапса потребительского кредита» по сценарию 2014-16 гг, когда рецессия сделала заемщиков неплатежеспособными, а из банковской системы начался массовый вывод капитала, предупреждает МЭР.

Такой сценарий «внезапной остановки» может реализоваться уже в 2021 году: потребительский спрос может сократиться на 6%, а экономика скатится в рецессию с падением ВВП на 0,6%.