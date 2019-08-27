Минприроды: Аккумуляторный завод в Бресте успешно прошел экологическую экспертизу 6 27.08.2019, 20:00

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Жители Бреста и окрестностей уже больше года протестуют против завода.

Аккумуляторный завод «АйПауэр», построенный под Брестом, получил положительную оценку в результате экологической экспертизы.

Об этом interfax.by сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

«Аккумуляторный завод в Бресте прошел экологическую экспертизу и имеет положительные показатели», – рассказал Корбут на пресс-конференции в Минске во вторник.

Он отметил, что выбросы свинца в результате деятельности предприятия не должны составлять более 3,05 кг в течение года. В случае нарушений завод будет должен пройти общественное обсуждение и подать заявку на изменение проектной документации, добавил он.

После того, как в конце июня Александр Лукашенко поручил компетентным органам разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг запуска аккумуляторного завода, Генпрокуратура начала проверку строительства и введения его в эксплуатацию. Одновременно КГБ инициировал уголовные дела о взятках в отношении соучредителя завода Виктора Лемешевского.

В середине июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановке строительства завода.

Жители Бреста и окрестностей c начала 2018 года протестуют против работы завода в непосредственной близости от города. Они считают, что он выбрасывает свинца значительно больше допустимой нормы и угрожает здоровью местного населения. Протестующие собрали и направили в администрацию Лукашенко 37 тысяч подписей с просьбой остановить строительство.