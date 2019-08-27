МИД Польши: Строительство «Северного потока»-2 напоминает пакт Молотова-Риббентропа 3 27.08.2019, 20:14

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В МИД Польши пообещали вместе с США бороться против газопровода.

В МИД Польши заявили, что нынешнее сотрудничество России и Германии по проекту "Северный поток-2" напоминает сотрудничество нацистской Германии с СССР перед Второй мировой войной.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает Polskie Radio24.

Заместитель министра указал, что во время 70-й годовщины начала Второй мировой войны, когда на Вестерплатте (полуостров в гавани Гданьска, где состоялся первый бой Второй мировой войны. - Ред.) принимали президента России Владимира Путина, власти Польши связывали с этим визитом "ложные надежды".

"Определенная наивность царила в наших отношениях с Россией", - добавил он.

По его словам, тогдашнее выступление Путина на Вестерплатте содержало критическую оценку Россией пакта Риббентропа-Молотова.

Однако, отметил дипломат, позже было начато строительство газопровода Nord Stream 2, который мог напоминать сотрудничество России и Германии десятки лет назад.

"Газопровод в обход Польши, балтийских государств - это именно такое соглашение "над головами", - заявил Шинковский.

По его словам, если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream-2 "был бы уже решен".

"Ситуация с протестом против строительства Nord Stream 2 не безнадежна, и это благодаря союзу с Соединенными Штатами", - отметил он.