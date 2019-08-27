Лигa чемпионов: фанаты сербской «Црвены Звезды» пригнали к стадиону советский танк 1 27.08.2019, 20:19

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Фото: Вести.Ru

Матч между «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз» состоится сегодня в 22:00.

Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» подогнали к своему стадиону советский танк T-55, передает «Трибуна».

На место инцидента прибыла полиция, которая отказалась возбуждать уголовное дело по этой ситуации, так как на танке отсутствуют боеприпасы, и, следственно, он не является военной техникой.

На танке изображена эмблема клуба и надпись «Северная армия» — так называется объединение ультрас «Црвены».

По некоторым данным, танк болельщикам подарил владелец компании, торгующей ломом, а сам он ранее приобрел машину у сербских вооруженных сил. Дарко Мрсиц в своем твиттере написал, что этот танк был захвачен в Вуковаре. Это вызвало возмущение у хорватов, которые попросили УЕФА разобраться в инциденте.

Матч между «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз» состоится сегодня в 22:00. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.