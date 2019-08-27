Генсек ООН не прилетит в Минск на следующей неделе, как планировал 27.08.2019, 20:53

Вместо него Беларусь посетит глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не прилетит в Минск на следующей неделе, как планировал ранее. Вместо него Беларусь посетит его заместитель, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Об этом tut.by рассказали в МИД и подтвердили в Представительстве ООН в Беларуси.

Напомним, ранее МИД сообщал, что Антониу Гутерриш впервые прилетит в Беларусь для участия в международной конференции по борьбе с терроризмом, которая будет проходить 3−4 сентября.

На конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», организаторами которой выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, будут рассмотрены вопросы укрепления международно-правового сотрудничества, в частности, имплементация международной нормативно-правовой базы по борьбе с терроризмом, а также защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических актов. Отдельное внимание будет уделено борьбе с терроризмом в сегменте онлайн. В Беларусь прилетит руководство ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности.