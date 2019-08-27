В среду в Беларуси ожидается до +30 градусов 27.08.2019, 21:11

Без осадков.

В среду, 28 августа, в Беларуси будет без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 10-16 градусов тепла (только местами — от +7 до +9), в дневные часы — от +22 до +28 градусов, в Брестской области — до 30 градусов со знаком плюс, передает euroradio.fm.

В четверг погодные условия существенно не изменятся. Однако на западе страны возможны кратковременные дожди и даже грозы. Синоптики прогнозируют их в том же регионе и на пятницу, 30 августа. В эти дни ночью будет тепло на западе — до 16-18 градусов тепла, днём на юго-западе — до +29.