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27 августа 2019, вторник, 22:01
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Главная болезнь чиновника

  • Евгений Коган
Главная болезнь чиновника

Можно хоть пять раз потребовать от чиновников организовать экономический рост. Толку-то?

Путин отчитал чиновников за медленный рост экономики и потребовал немедленно (!) его ускорить.

Вы знаете, можно хоть 5 раз потребовать от чиновников организовать экономический рост. Толку-то? Экономический рост в России отсутствует ведь не по причине плохой работы чиновников. А по причине, простите за каламбур, их работы в принципе.

Главная задача чиновника в любое время и в любой стране мира - доказывать свою необходимость и важность. Чиновник важен и значим, когда он все регламентирует и на каждый чих получает отчетность.

Итог: чем больше работают чиновники , тем больше регуляции в экономике.

Это, можно сказать, закон.

Вот у меня есть друг. Хороший парень, когда-то несколько лет проработал чиновником. Не так давно начал руководить неким коммерческим проектом.

По привычке мой товарищ пытается руководить, исходя из строгих бюрократических правил: требует отчеты, на которые тратится драгоценное время; проводит общие совещания, эффективность которых, обычно, не очень высока.

Парень ну очень старается. В его парадигме – чем больше планов, отчетов и совещаний, тем правильнее поставлена работа. Только бизнесу было бы лучше, если бы он просто отошёл чуть дальше. Наладил оперативную конкретную помощь главным исполнителям и обеспечил комфортное их взаимодействие. Надеюсь, так и сделает. Парень он хороший, сообразит.

Я же смотрю на это и понимаю - вот она, главная болезнь чиновника.

Попытка везде влезть, потребовать на все отчет, установить на каждый процесс по регламенту и тд.

Бизнес - это живой организм. Ему надо помогать или, лучше, - просто не мешать.

А уж регламентировать - минимально.

Хотите экономического роста - пожалуйста: сведите роль государства, и соответственно, чиновника в экономике до минимума. И инвест климат сразу улучшится в этой связи. Особенно, если сказанное будет касаться и Дяди Степы, который неустанно печется об экономике. Лучше пусть озаботится переводом старушек через дорогу.

Евгений Коган, t.me


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